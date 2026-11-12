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Gabriela Firea anunță investiții europene de aproape 40 de milioane de euro pentru sănătatea femeilor

Elena Popescu
Gabriela Firea anunță investiții europene de aproape 40 de milioane de euro pentru sănătatea femeilor
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Comisia Europeană pregătește o investiție de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare la femei, precum și o strategie europeană dedicată sănătății acestora.

Gabriela Firea a anunțat, într-o postare pe Facebook, că dezbaterea organizată la Bruxelles s-a încheiat cu două angajamente importante privind sănătatea femeilor din Uniunea Europeană.

”Măsuri concrete și finanțare europeană pentru sănătatea femeilor, la conferința pe care am organizat-o la Bruxelles. Comisarul European pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a făcut două anunțuri istorice chiar în cadrul dezbaterii de la Parlamentul European:

  • O investiție de aproape 40 de milioane de euro, care va fi lansată la începutul anului 2027, dedicată cercetării modului în care bolile cardiovasculare afectează diferențiat femeile față de bărbați — de la factorii de risc până la evoluția bolii.
  • Crearea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor (European Roadmap on Women’s Health), un cadru strategic al Comisiei Europene care va centraliza acțiunile viitoare axate pe diagnosticare timpurie, cercetare medicală și studii clinice”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

”Femeile din UE trăiesc mai mult decât bărbații, dar își petrec cu 25% mai mult din viață în stare de boală”

Potrivit Gabrielei Firea, femeile din Uniunea Europeană au o speranță de viață mai mare decât bărbații, dar petrec cu 25% mai mult din viață în stare de boală.

”Aceste angajamente majore vin ca urmare directă a demersului nostru, Planul European de Acțiune privind Sănătatea Femeilor. Este o realitate că femeile din UE trăiesc mai mult decât bărbații, dar își petrec cu 25% mai mult din viață în stare de boală. Am conceput acest plan structurat pe conceptul inovator 15/35/55 — o abordare adaptată pe etape de viață:

Etapa 15 (Adolescența): educație pentru sănătate, prevenție și recunoașterea timpurie a afecțiunilor specifice, cum este endometrioza.
Etapa 35 (Maturitatea și anii reproductivi): garanții pentru sănătatea reproductivă, acces real la tratamente de fertilitate, îngrijire maternală respectuoasă și diagnosticarea rapidă a bolilor autoimune și a cancerelor la femei tinere.
Etapa 55+ (Îmbătrânire activă): acces extins la screening-uri de calitate (mamar, cervical, colorectal), asistență pe parcursul menopauzei și servicii integrate de îngrijire.

Prin cele 5 mari direcții de acțiune ale planului, solicităm instituțiilor europene: eliminarea deficitului de date în cercetare, prevenție și diagnostic timpurat, acces echitabil la servicii medicale în întreaga UE (inclusiv crearea unui Fond European pentru Accesul la Tratamente de Fertilitate), sprijinirea sănătății la locul de muncă și un Tablou de Bord European (EU Women’s Health Scoreboard) pentru monitorizarea periodică a progreselor”, a mai spus Firea.

Europarlamentarul a mulțumit oficialilor europeni și români care au participat la conferința de la Bruxelles, printre care comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

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