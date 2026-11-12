Curs valutar BNR, 12 noiembrie. Dolarul a explodat și a depășit pragul psihologic de 4,8 lei. Ce se întâmplă cu euro

Banca Națională a României a publicat joi, 12 noiembrie, noile cotații valutare. Potrivit cursului valutar anunțat de Banca Națională a României (BNR), moneda americană a depășit pragul de 4,8 lei, înregistrând cea mai importantă creștere dintre principalele valute.

Dolarul american a ajuns joi la 4,8155 lei, față de 4,7991 lei în ședința de miercuri. Moneda americană a câștigat astfel 1,64 bani într-o singură zi. Pentru românii care au de efectuat plăți în dolari, diferența se resimte în special în cazul sumelor mai mari. La cursul de referință, 1.000 de dolari valorează acum 4.815,50 lei, cu 16,40 lei mai mult decât în ziua precedentă.

Curs BNR, 12 noiembrie. Euro scade, francul elvețian și lira sterlină cresc

Moneda europeană a înregistrat o scădere nesemnificativă. BNR a stabilit pentru joi un curs de 5,3459 lei pentru un euro, comparativ cu 5,3460 lei miercuri. Francul elvețian s-a apreciat la 5,7938 lei, de la 5,7879 lei în ședința precedentă, în timp ce lira sterlină a urcat la 6,3935 lei, față de 6,3924 lei.

Euro 5.3459 -0.0001;

Dolarul SUA 4.8155 +0.0164;

Francul elveţian 5.7938 +0.0059;

Lira sterlină 6.3935 +0.0011.

Aurul se ieftinește cu aproape 13 lei într-o singură zi

O scădere importantă a fost înregistrată în cazul aurului. Gramul de aur a fost cotat joi la 611,8686 lei, față de 624,8208 lei în ședința precedentă. Astfel, prețul gramului de aur a coborât cu 12,95 lei.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Cursul de referință al BNR este publicat în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00.