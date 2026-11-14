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Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4

Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
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Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4.

Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit

Cele cinci predicții ale lui Nostradamus pentru 2027 sunt cu adevărat terifiante, scrie ladbible.com.

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Totuși, una s-a remarcat în mod deosebit: este cea care s-a adeverit!

Predicția financiară a devenit realitate prin prisma realităților economice pe care le trăim și este legată de criza financiară și datoriile globale.

„Copii de aur și argint inflaționate, iar toate titlurile de valoare și obligațiunilor vor fi șterse / epuizate din cauza datoriilor”, este profeția lui Nostradamus.

Cum „traducem” predicția lui Nostradamus

Interpretată prin prisma economiei moderne, această descriere seamănă foarte bine cu „tabloul” actual: inflație ridicată, devalorizarea banilor și giganticele datorii suverane cu care se luptă guvernele lumii în prezent.

Nostradamus a făcut și alte profeții importante pentru 2027, despre incendii, tensiuni politice și alte evenimente.

Profetul francez face referire la incendiile de vegetație care ar putea mistui o parte din planetă, pe viitor.

Nostradamus scrie: „Foc ceresc dinspre apus, / Și dinspre miazăzi, urcând spre răsărit, / Viermi pe jumătate morți, negăsind nici măcar o rădăcină”.

Există o profeție și cu privire la soarta Orientului Mijlociu. În catrenul 27 din Centuria V, Nostradamus a subliniat: „Prin foc și arme, nu departe de Marea Neagră, / El va veni din persia să ocupe Trebizond”.

Persia este denumirea istorică a Iranului, iar Trebizond este numele vechi al Trabzonului, un oraș de pe coasta Mării Negre, din N-E Turciei, deci s-ar putea întrezări schimbări legate de tensiunile actuale dintre Iran și SUA.

Probleme și pentru Franța

Și Franța va avea probleme în 2027, potrivit profetului Nostradamus.

Într-una din scrierile sale se arată că va exista o lovitură împotriva „Dauphinului” – numele istoric al tronului francez, dar unii cred că este o referire la moștenirea președinției franceze – de către favorita Marine Le Pen.

Cetățenii francezi vor vota anul viitor, când mandatul actualului președinte Emmanuel Macron se va apropia de un inevitabil sfârșit. Astfel, profeția lui Nostradamus ar putea fi mai actuală ca oricând.

De asemenea, 2027 ar putea fi anul descoperirii comorii de pe Insula Oak. Presupusul tezaur este vânat de zeci de ani de aventurieri, iar Nostradamus spune că la anul va fi descoperit.

„Sub stejarul (oak tree) din Gienne, lovit de fulger, comoara se află ascunsă nu departe de acolo”. Din nefericire, tot Nostradamus avertizează că omul care va descoperi cufărul va avea un sfârșit tragic.

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