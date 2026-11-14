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Război în Ucraina, ziua 1.724. Rusia îl contrazice pe ginerele lui Trump în privința participării europenilor la negocierile pentru pace

Război în Ucraina, ziua 1.724. Rusia îl contrazice pe ginerele lui Trump în privința participării europenilor la negocierile pentru pace
Maria Zaharova îl contrazice pe ginerele lui Trump / Sursa FOTO: Mediafax
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Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în a 1724-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Afirmațiile lui Jared Kushner, emisar și, totodată, ginere al președintelui american Donald Trump, cu privire la participarea europenilor în procesul negocierilor pentru pace în Ucraina sunt  contrazise de partea rusă.

Zaharova: „Subiectul nu a fost abordat”

Ministerul de Externe de la Moscova a transmis că nu are cunoștință de niciun acord privind includerea țărilor europene în aceste negocieri. Astfel, MAE rus îl contrazice pe Kushner, care joi afirmase că Moscova și Kievul ar fi aprobat participarea acestora.

„Din câte știe Ministerul de Externe al Rusiei, subiectul nu a fost abordat în cadrul discuțiilor cu Steve Witkoff și Jared Kushner de la Moscova”, a declarat purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acest anunț.

Joi seară, Jared Kushner declarase, în urma unei întâlniri la Dublin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că atât Rusia, cât și Ucraina au convenit să îi implice pe europeni în următoarea rundă de negocieri. „Nu putem încheia această înțelegere fără ca europenii să fie la masa negocierilor”, le-a spus Kushner jurnaliștilor, în prezența lui Zelenski și Steve Witkoff, celălalt emisar special al SUA. Mai departe, Kushner a spus că președintele Vladimir Putin „este dispus să încerce”.

Liderii europeni au încercat să obțină participarea la masa negocierilor din Abu Dhabi, susținând că orice acord ar avea implicații directe asupra securității continentului. Rusia a refuzat ferm prezența acestora.

Kushner și Witkoff, vizită la Moscova

Cu câteva ore înainte să se vadă cu Volodimir Zelenski la Dublin, Kushner și Witkoff au purtat discuții cu Vladimir Putin la Moscova. Potrivit agenției de știri RIA Novosti, la acea întâlnire nu a participat niciun reprezentant al Ministerului de Externe rus. Agenția a precizat că Putin a fost însoțit doar de consilierul pentru politică externă, Iuri Ușakov, de negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, și de emisarul Kirill Dmitriev.

Kushner și Witkoff s-au deplasat la Moscova și la Dublin în urma discuțiilor trilaterale purtate cu negociatorii ucraineni și ruși la Abu Dhabi.

Războiul dintre Ucraina și Rusia durează de aproape cinci ani.

Comentarii 1
  • Nastase Ileana

    I-a dus Kushner cu presul pe europeni, adica i-a mintit in fata iar ei s-au si inscris in ordine sa plece la Moscova: :)))) Franta, UK, Germania, Italia ….doar polonezii, care ii cunosc pe rusi, au fost mai circumspecti :))) cat despre pacaliciul nostru, s-a dezumflat repede…de altfel e oricum prea mic ca sa il bage cineva in seama..poate doar Zelenski..si asta ca ca il mai stoarca de cateva miliarde de euro ..!!

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