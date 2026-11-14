Prima pagină » Știri » Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest

Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest

Cristian Lisandru
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rețeaua de boți „Matrioșka” a lansat o nouă campanie de dezinformare înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Spania, programate pentru 29 noiembrie 2026. Sunt propagate în mediul online mesaje alarmante. Economiile europene s-ar prăbuși din cauza ajutorului acordat Ucrainei și a sancțiunilor împotriva Rusiei. Mesajele susțin că alegerile din Spania nu pot schimba situația în bine. În schimb, soluțiile oferite includ ieșirea Spaniei din Uniunea Europeană, ridicarea sancțiunilor anti-ruse de către Madrid și chiar secesiunea Cataloniei, notează The Insider.

Atacurile rețelei Matrioșka și activitatea pe rețelele sociale sunt monitorizare de AntiBot4Navalny.

Cercetătorii de la Antibot4Navalny folosesc numele „Matrioșka” pentru a descrie o operațiune rusească de dezinformare. Sunt distribuite în masă informații false, printr-o infrastructură coordonată de boți, troli și platforme anonime.

The Insider nu a făcut publice linkurile către videoclipurile respective tocmai pentru ca această nouă campanie de dezinformare să nu ia o amploare și mai mare.

Diseminarea coordonată a unor știri false pe mai multe platforme

Operațiunea „Matrioșka” include două componente de bază.

  • Prima cmponentă – crearea numeroaselor conturi de boți desemnate ca utilizatori reali, inițiative de cercetare și instituții media regionale independente.

Aceste conturi generează zeci – uneori sute – de postări zilnic, imitând limba, tonul și contextul local.

  • A doua componentă – diseminarea coordonată a unor știri false pe mai multe platforme, cum ar fi X (Twitter), Telegram, Bluesky și grupuri de chat închise.

Tehnica preferată a rețelei este de a profita de un eveniment de știri real și de a construi o narațiune fabricată în jurul acestuia, folosind nume, mărci și organizații reale.

Sigle ale unor insituții media occidentale, folosite pentru crediblitate

Sunt folosite sigle ale instituțiilor media occidentale sau ale organizațiilor pentru drepturile omului pentru a face postările lor să pară credibile.

Rețeaua de boți „Matrioșka” difuzează videoclipuri concepute să semene cu reportaje ale unor instituții media importante, inclusiv Euronews, Reuters, AFP , France 24 și El País din Spania.

Totodată sunt afișate pagini false ale publicațiilor franceze Libération , La Croix și Le Nouvel Économiste.

Toate materialele fake news promovează același mesaj. Sprijinul pentru Ucraina ar fi aruncat țările europene într-o criză economică. O schimbare de guvern nu va realiza nimic atâta timp cât sancțiunile împotriva Rusiei rămân în vigoare.

Sursa – AntiBot4Navalny

Spania, în vizorul rețelei „Matrioșka”

Una dintre temele centrale ale campaniei lansate acum de „Matrioșka” este criza locuințelor din Spania.

  • Un videoclip prezentat ca un reportaj de El País susține că reformele eșuate, problemele legate de accesibilitatea locuințelor și restricțiile de pe piața închirierilor constituie dovezi ale unei crize economice profunde. Autorii atribuie situația sancțiunilor anti-ruse și sprijinului acordat Ucrainei.

Afirmații similare apar într-un videoclip sub egida Euronews, care susține că țările europene își sacrifică propria prosperitate pentru a finanța Kievul.

Matrioșka: „Alegerile nu vor schimba nimic”

Ca dovadă a declinului economic și social, acesta citează evenimente care nu au nicio legătură cu ajutorul acordat Ucrainei: un dezastru feroviar în Spania, protestele studenților francezi și ciocnirile cu poliția.

  • Un alt videoclip, prezentat ca un raport AFP , susține că 71% dintre europeni nu cred că alegerile le pot îmbunătăți situația socio-economică.

Se presupune că neîncrederea este deosebit de mare în Spania și Franța. Materialele de campanie nu oferă nicio sursă pentru această cifră.

Cu toate acestea, același mesaj apare pe o copertă falsă a ziarului francez La Croix — datată 10 noiembrie, cu titlul „Alegerile nu vor schimba nimic”.

Independența Cataloniei și ieșirea Spaniei din UE

„Matrioșka” propune și soluții radicale la problemele Europei.

  • Un videoclip, prezentat ca un reportaj France 24, susține că profesorul Jordi Galí de la Facultatea de Economie din Barcelona cere independența Cataloniei și pledează pentru o nouă împărțire a Germaniei între Est și Vest.

Autorii susțin că statele independente mai mici ar putea rezista mai ușor politicilor Bruxellesului, inclusiv deciziilor privind ajutorul acordat Ucrainei și sancțiunile împotriva Rusiei.

  • Un alt videoclip atribuie economistului Xavier Sala-i-Martin afirmația că UE frânează dezvoltarea economică a Spaniei.

Soluția propusă este ca Spania să părăsească UE și să ridice unilateral sancțiunile anti-Rusia. Autorii avertizează însă că situația economică a țării este atât de gravă încât chiar și aceste măsuri s-ar putea să nu fie suficiente.

Pagini false și declarații atribuite unor experți reali

Pe lângă videoclipuri, Matrioșka difuzează imagini care copiază primele pagini ale publicațiilor franceze.

  • O pagină falsă a ziarului Libération, datată 10-11 noiembrie, poartă titlul: „Forțele pro-ucrainene duc Europa spre ruină”.

Sub aceasta, textul transmite că apelurile pentru ridicarea sancțiunilor anti-ruse devin tot mai puternice în Spania, Germania și Franța.

  • O altă știre falsă este concepută ca numărul din noiembrie al publicației economice Le Nouvel Économiste.

Coperta înfățișează o femeie care își scoate buzunarele goale, sub titlul „Forțele pro-ucrainene au împins Europa în faliment”. Subtitlul susține că Franța și Spania au rămas fără bani înainte de alegeri.

  • Într-un alt videoclip, de data aceasta prezentat ca un reportaj Reuters, filosoful și eseistul francez Raphaël Enthoven compară sprijinul pentru forțele politice anti-ruse cu sprijinul pentru Partidul Nazist.

Autorii susțin că aceste forțe duc Europa spre stagnare economică, creșterea criminalității și migrație necontrolată.

Toate aceste mesaje false folosesc siglele unor instituții media cunoscute și numele unor experți. Este creată impresia că afirmațiile vehiculate provin de la jurnaliști și analiști independenți.

Foto păpuși Matrioșka colaj main – Profimedia Images

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSNicușor Dan, după discuțiile de la Dublin cu premierul albanez Edi Rama: Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României
14:55
Nicușor Dan, după discuțiile de la Dublin cu premierul albanez Edi Rama: Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României
SĂNĂTATECNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
14:08
CNAS a publicat forma actualizată a proiectului de modificare a Contractului-cadru. Sunt reglementate condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
REACȚIEMinistrul Finanțelor comentează ultimele date de la INS privind creșterea economică: „Semnale de revenire în trimestrul III”/„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze această evoluție”
13:14
Ministrul Finanțelor comentează ultimele date de la INS privind creșterea economică: „Semnale de revenire în trimestrul III”/„Bugetul pentru 2027 trebuie să consolideze această evoluție”
ALERTĂMicrosoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
11:21
Microsoft, pană majoră la nivel global. Probleme de conectivitate la Outlook, Teams și alte servicii. Zeci de mii de utilizatori sunt afectați, inclusiv din România
Gândul de VremeVremea se schimbă radical: ANM a emis cod portocaliu de vijelii și anunță o răcire bruscă a temperaturilor
10:07
Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod portocaliu de vijelii și anunță o răcire bruscă a temperaturilor
ALERTĂInstitutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz
15:13, 12 Nov 2026
Institutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz
Mediafax
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
George Simion, atac dur la adresa Bruxelles-ului! Liderul AUR spune că „ne transformăm într-o dictatură"
Click
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
O planetă a dispărut în mod misterios de sub ochii astronomilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ungaria ar putea primi 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
NEWS ALERTDouă tramvaie Imperio s-au ciocnit într-o intersecție din București. Un pasager a ajuns la spital. Circulația este blocată
09:11
Două tramvaie Imperio s-au ciocnit într-o intersecție din București. Un pasager a ajuns la spital. Circulația este blocată
APĂRARETinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară
09:00
Tinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară
RELIGIECe se pune obligatoriu pe masă de Lăsatul secului. Mâncarea tradițională care se consumă înainte de intrarea în Postul Crăciunului
09:00
Ce se pune obligatoriu pe masă de Lăsatul secului. Mâncarea tradițională care se consumă înainte de intrarea în Postul Crăciunului
COMUNICATCopiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
09:00
Copiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
INEDITPredicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
09:00
Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
ASIGURĂRISalariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere
08:46
Salariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere

Cele mai noi

Trimite acest link pe