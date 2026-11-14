Rețeaua de boți „Matrioșka” a lansat o nouă campanie de dezinformare înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Spania, programate pentru 29 noiembrie 2026. Sunt propagate în mediul online mesaje alarmante. Economiile europene s-ar prăbuși din cauza ajutorului acordat Ucrainei și a sancțiunilor împotriva Rusiei. Mesajele susțin că alegerile din Spania nu pot schimba situația în bine. În schimb, soluțiile oferite includ ieșirea Spaniei din Uniunea Europeană, ridicarea sancțiunilor anti-ruse de către Madrid și chiar secesiunea Cataloniei, notează The Insider.

Atacurile rețelei Matrioșka și activitatea pe rețelele sociale sunt monitorizare de AntiBot4Navalny.

Cercetătorii de la Antibot4Navalny folosesc numele „Matrioșka” pentru a descrie o operațiune rusească de dezinformare. Sunt distribuite în masă informații false, printr-o infrastructură coordonată de boți, troli și platforme anonime.

Scopul „Matrioșka” este acela de a crea valuri artificiale de informații.

Este manipulată percepția publică asupra evenimentelor, atât din interiorul Rusiei, cât și din străinătate.

Aceeași rețea de boți a dezinformat și în cazul „Ucraina vs. Ungaria lui Viktor Orban”

Rețeaua „Matrioșka” a răspîndit dezinformări online și în „Scandalul cerealelor”

„Matrioșka” i-a vizat pe premierul suedez Ulf Kristersson și Gabriel Attal , intrat în cursa pentru președinția franceză.

The Insider nu a făcut publice linkurile către videoclipurile respective tocmai pentru ca această nouă campanie de dezinformare să nu ia o amploare și mai mare.

Diseminarea coordonată a unor știri false pe mai multe platforme

Operațiunea „Matrioșka” include două componente de bază.

Prima cmponentă – crearea numeroaselor conturi de boți desemnate ca utilizatori reali, inițiative de cercetare și instituții media regionale independente.

Aceste conturi generează zeci – uneori sute – de postări zilnic, imitând limba, tonul și contextul local.

A doua componentă – diseminarea coordonată a unor știri false pe mai multe platforme, cum ar fi X (Twitter), Telegram, Bluesky și grupuri de chat închise.

Tehnica preferată a rețelei este de a profita de un eveniment de știri real și de a construi o narațiune fabricată în jurul acestuia, folosind nume, mărci și organizații reale.

Sigle ale unor insituții media occidentale, folosite pentru crediblitate

Sunt folosite sigle ale instituțiilor media occidentale sau ale organizațiilor pentru drepturile omului pentru a face postările lor să pară credibile.

Rețeaua de boți „Matrioșka” difuzează videoclipuri concepute să semene cu reportaje ale unor instituții media importante, inclusiv Euronews, Reuters, AFP , France 24 și El País din Spania.

Totodată sunt afișate pagini false ale publicațiilor franceze Libération , La Croix și Le Nouvel Économiste.

Toate materialele fake news promovează același mesaj. Sprijinul pentru Ucraina ar fi aruncat țările europene într-o criză economică. O schimbare de guvern nu va realiza nimic atâta timp cât sancțiunile împotriva Rusiei rămân în vigoare.

Spania, în vizorul rețelei „Matrioșka”

Una dintre temele centrale ale campaniei lansate acum de „Matrioșka” este criza locuințelor din Spania.

Un videoclip prezentat ca un reportaj de El País susține că reformele eșuate, problemele legate de accesibilitatea locuințelor și restricțiile de pe piața închirierilor constituie dovezi ale unei crize economice profunde. Autorii atribuie situația sancțiunilor anti-ruse și sprijinului acordat Ucrainei.

Afirmații similare apar într-un videoclip sub egida Euronews, care susține că țările europene își sacrifică propria prosperitate pentru a finanța Kievul.

Matrioșka: „Alegerile nu vor schimba nimic”

Ca dovadă a declinului economic și social, acesta citează evenimente care nu au nicio legătură cu ajutorul acordat Ucrainei: un dezastru feroviar în Spania, protestele studenților francezi și ciocnirile cu poliția.

Un alt videoclip, prezentat ca un raport AFP , susține că 71% dintre europeni nu cred că alegerile le pot îmbunătăți situația socio-economică.

Se presupune că neîncrederea este deosebit de mare în Spania și Franța. Materialele de campanie nu oferă nicio sursă pentru această cifră.

Cu toate acestea, același mesaj apare pe o copertă falsă a ziarului francez La Croix — datată 10 noiembrie, cu titlul „Alegerile nu vor schimba nimic”.

Independența Cataloniei și ieșirea Spaniei din UE

„Matrioșka” propune și soluții radicale la problemele Europei.

Un videoclip, prezentat ca un reportaj France 24, susține că profesorul Jordi Galí de la Facultatea de Economie din Barcelona cere independența Cataloniei și pledează pentru o nouă împărțire a Germaniei între Est și Vest.

Autorii susțin că statele independente mai mici ar putea rezista mai ușor politicilor Bruxellesului, inclusiv deciziilor privind ajutorul acordat Ucrainei și sancțiunile împotriva Rusiei.

Un alt videoclip atribuie economistului Xavier Sala-i-Martin afirmația că UE frânează dezvoltarea economică a Spaniei.

Soluția propusă este ca Spania să părăsească UE și să ridice unilateral sancțiunile anti-Rusia. Autorii avertizează însă că situația economică a țării este atât de gravă încât chiar și aceste măsuri s-ar putea să nu fie suficiente.

Pagini false și declarații atribuite unor experți reali

Pe lângă videoclipuri, Matrioșka difuzează imagini care copiază primele pagini ale publicațiilor franceze.

O pagină falsă a ziarului Libération, datată 10-11 noiembrie, poartă titlul: „Forțele pro-ucrainene duc Europa spre ruină”.

Sub aceasta, textul transmite că apelurile pentru ridicarea sancțiunilor anti-ruse devin tot mai puternice în Spania, Germania și Franța.

O altă știre falsă este concepută ca numărul din noiembrie al publicației economice Le Nouvel Économiste.

Coperta înfățișează o femeie care își scoate buzunarele goale, sub titlul „Forțele pro-ucrainene au împins Europa în faliment”. Subtitlul susține că Franța și Spania au rămas fără bani înainte de alegeri.

Într-un alt videoclip, de data aceasta prezentat ca un reportaj Reuters, filosoful și eseistul francez Raphaël Enthoven compară sprijinul pentru forțele politice anti-ruse cu sprijinul pentru Partidul Nazist.

Autorii susțin că aceste forțe duc Europa spre stagnare economică, creșterea criminalității și migrație necontrolată.

Toate aceste mesaje false folosesc siglele unor instituții media cunoscute și numele unor experți. Este creată impresia că afirmațiile vehiculate provin de la jurnaliști și analiști independenți.

Foto păpuși Matrioșka colaj main – Profimedia Images