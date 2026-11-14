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Un petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump

Accident naval în SUA - Foto: X/@reporterenato
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Un petrolier scăpat de sub control a lovit un vas de croazieră fluvială ancorat în Portul New Orleans, pe râul Mississippi. Nava, la bordul căreia se aflau în jur de 190 de pasageri, a început să se scufunde. 32 de persoane au ajuns la spital.

Un grav accident naval s-a produs vineri, 13 noiembrie, în Portul New Orleans, din statul american Louisiana, după ce petrolierul Atlantic Asphalt a intrat în coliziune cu un vas de croazieră fluvială al companiei American Cruise Lines. Nava de pasageri se afla la cheu în momentul impactului, produs în jurul orei locale 12:30.

Primarul orașului New Orleans, Helena Moreno, a declarat că petrolierul „a pierdut controlul” înainte de a lovi vasul de croazieră. În urma coliziunii, nava de pasageri a început să se scufunde, iar autoritățile au intervenit pentru evacuarea și verificarea persoanelor aflate la bord.

Sursa video – X/@reporterenato

Potrivit informațiilor prezentate de municipalitate, între 180 și 190 de pasageri se aflau pe vas în momentul accidentului. Toți au fost identificați și localizați, iar 32 de persoane au fost transportate la spitalele din zonă pentru îngrijiri medicale.

Helena Moreno a precizat că niciuna dintre persoanele rănite nu se află în stare gravă.

Pasagerii au fost evacuați de urgență

Coliziunea a lăsat mai mulți turiști fără bagaje și obiecte personale, după ce aceștia au fost nevoiți să părăsească vasul avariat. O parte dintre pasageri au fost cazați temporar în hotelurile din New Orleans.

Autoritățile încearcă să asigure cazare și transport pentru pasagerii evacuați, dar și acces la medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală pentru cei care și-au lăsat tratamentele la bord.

Voluntarii Crucii Roșii Americane au fost mobilizați în zona portului, unde distribuie apă și pături și oferă sprijin emoțional celor implicați în accident.

„Colaborăm cu echipele de intervenție rapidă și cu partenerii din comunitate pentru a identifica nevoile și a oferi alinare și îngrijire în acest moment dificil. Gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați de acest incident”, a transmis Crucea Roșie Americană, într-un comunicat citat de CNN.

Trump, reacție după accidentul naval de pe Mississippi: „Incredibil, nimeni nu a murit”

Președintele Donald Trump a reacționat vineri seară la coliziunea dintre cele două nave, mulțumind Gărzii de Coastă a Statelor Unite, forțelor de ordine și echipelor de intervenție pentru operațiunile desfășurate în Portul New Orleans.

„Mulțumim Gărzii de Coastă a Statelor Unite pentru eforturile incredibile depuse în operațiunile de salvare și în celelalte acțiuni legate de coliziunea celor două nave din Louisiana. De asemenea, toate forțele de ordine și echipele de intervenție rapidă s-au descurcat fantastic! Este incredibil că nimeni nu și-a pierdut viața în urma acestei coliziuni majore. 32 de persoane se află în spital.

Mulțumim guvernatorului Jeff Landry pentru conducerea remarcabilă de care a dat dovadă în această perioadă extrem de dificilă”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

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