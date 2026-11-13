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Mai multe vacanțe, o singură asigurare. Cum funcționează protecția pentru un an de călătorii

Mai multe vacanțe, o singură asigurare. Cum funcționează protecția pentru un an de călătorii
Sursa foto: Envato
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Vacanțele se planifică de cele mai multe ori separat. Pentru sărbători alegem o destinație, concediul de vară îl rezervăm mai târziu, iar între ele poate apărea un weekend în străinătate sau o vizită la familie. Fiecare plecare are propriul buget și propria listă de pregătiri.

Pentru cei care călătoresc de mai multe ori pe an, asigurarea de călătorie poate fi însă aleasă pentru un interval mai lung. O poliță anuală pentru multiple călătorii permite includerea mai multor deplasări în același contract. Alegerea trebuie făcută pornind de la calendarul probabil al plecărilor, destinațiile și activitățile planificate.

Călătorii fără griji tot anul

Asigurarea My Travel de la Allianz-Țiriac poate fi încheiată pentru o singură călătorie sau în varianta anuală pentru multiple deplasări. Aceasta din urmă permite un număr nelimitat de călătorii, atât vacanțe, cât și deplasări de serviciu, pe durata contractului, cu acoperire pentru primele 25 de zile ale fiecărei călătorii.

Protecția pentru urgențe medicale reprezintă componenta principală a asigurării My Travel. Pentru varianta anuală, suma asigurată pentru asigurarea medicală este de 30.000 de euro. Protecția poate include cheltuieli pentru consultații și tratament de urgență, spitalizare, transport medical și repatriere, cu limitele aplicabile fiecărei acoperiri.

În cazul unei urgențe medicale într-o țară străină, familia trebuie să găsească și serviciile medicale potrivite, să înțeleagă procedurile și să comunice cu furnizorii. My Travel oferă asistență pentru urgențe medicale 24 de ore din 24, inclusiv în limba română. Datele de contact ale serviciului de asistență trebuie păstrate la îndemână, împreună cu polița.

Pentru vacanțele la schi sau alte activități sportive, trebuie verificată includerea protecției pentru sporturi de agrement. Aceasta poate fi adăugată suplimentar, sportul profesionist și sporturile extreme nefiind acoperite. Tot înainte de achiziție trebuie verificată zona teritorială. Asigurarea oferă protecție pentru călătorii cu excepția României și țării de rezidență, iar pentru SUA și Canada e nevoie de alegerea specifică a acoperirii în aceste țări.

Românii din diaspora pot accesa de la distanță serviciile Allianz-Țiriac, cu sprijinul consultanților dedicați. Pentru încheierea unei polițe în nume propriu este necesară o carte de identitate românească valabilă.

25% reducere pentru asigurarea de călătorie pentru tot anul

În perioada 29 octombrie 2026 – 14 ianuarie 2027, Allianz-Țiriac acordă o reducere de 25% la încheierea asigurării My Travel în varianta anuală pentru multiple călătorii. Reducerea se aplică automat, indiferent dacă polița este cumpărată online, prin agent sau broker, cu respectarea regulamentului. Pentru eligibilitate, prima trebuie achitată integral, iar data intrării în vigoare a asigurării nu poate depăși 14 ianuarie 2027.

Pentru o familie, planificarea vacanțelor înseamnă și stabilirea cheltuielilor neprevăzute pe care le-ar putea susține din resurse proprii. O asigurare aleasă în funcție de planurile de călătorie poate reduce impactul financiar al unui eveniment acoperit și presiunea de a folosi economiile pentru surprize nedorite în vacanță.

Moștenire de viață” este o inițiativă editorială Gândul și Allianz-Țiriac pentru o conversație necesară despre ceea ce lăsăm cu adevărat generațiilor viitoare. Într-o lume în care viitorul este tot mai greu de anticipat, dincolo de bunuri, proprietăți sau economii, o asigurare de viață poate deveni, la rândul său, o formă de moștenire: o resursă financiară care le oferă celor apropiați protecție, stabilitate și libertatea de a-și continua planurile, indiferent de situațiile neprevăzute pe care viața le poate aduce.

Sursa foto: Envato

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