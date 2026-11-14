Toate doleanțele formulate de Federația Rusă la Abu Dhabi pentru un eventual acord de pace urmăresc excluderea Ucrainei din orice aranjament de securitate. Mai mult, Kremlinul ar viza obținerea unor concesii teritoriale fără luptă. Acestea ar putea crea un cap de pod periculos spre axa Mikolaiv–Odesa, gurile Dunării și Transnistria, avertizează (r) Virgil Bălăceanu.

Fostul militar a analizat vineri, 13 noiembrie, scenariile cele mai probabile sugerate de tratativele de la Abu Dhabi.

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Kremlinul vrea izolarea strategică a Ucrainei

În opinia lui Virgil Bălăceanu, propunerile formulate de Ministerul rus de Externe sugerează fără echivoc izolarea strategică a Ucrainei.

„Sunt interesante aceste scenarii, pentru că se vorbește inclusiv de o alianță defensivă sau de acorduri de asigurare reciprocă. Se vorbește, fără doar și poate, de acorduri politice, angajamente politice care să nu permită sprijinul unui stat agresor. Iar pe de altă parte, acel punct care a fost foarte dezbătut, de acorduri bilaterale, deci în mod individual, cu statele NATO, privind neagresiunea”, a declarat Bălăceanu la Digi24.

„Va trebui noi, România, să fim foarte atenți”

Generalul (r) Bălăceanu apreciază că rușii vor preluarea completă a regiunilor Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson fără confruntare militară. Astfel, cedarea părții de pe malul drept al Hersonului ar fi o amenințare neeechivocă la adresa securității României.

„Esența este aceasta: Ucraina să fie exclusă din condiționări de securitate, din aranjamente de securitate. Și poate să greșesc, dar plec de la ideea că Putin are scopurile acestui război, măsura în care le va realiza vom vedea, pentru că sunt aceste scopuri teritoriale fără luptă. Este interesant că se vrea Lugansk în totalitate. E adevărat, ucrainenii mai dețin 0,38%, dar se vrea Donețk, unde ucrainenii dețin centura fortăreței. […]

Pe de altă parte, se vorbește inclusiv de Zaporojie, unde ucrainenii controlează aproape 25%, și, surprinzător, de Herson, unde ucrainenii controlează 31%. […] Va trebui noi, România, să fim foarte atenți. Asta ar însemna să fie cedat Federației Ruse și partea de Herson de pe malul drept. Deci s-ar crea un cap de pod pentru un al doilea război de care vorbeam și o deschidere mult mai ușoară către axa operativă Mikolaiv-Odesa, gurile Dunării, Transnistria”.

Rușii vor și retragerea NATO de la granița de Est

Referindu-se la noua arhitectură de securitate dorită de Kremlin, generalul a observat ă Rusia cere nu doar blocarea aderării Ucrainei la NATO și interzicerea participării sale la structurile de apărare ale Uniunii Europene. Vladimir Putin vizează inclusiv retragerea forțelor Alianței din statele flancului estic.

„Dar se spune de către Federația Rusă: suntem de acord ca Ucraina să devină membru al Uniunii Europene, cu condiția să nu participe la aranjamentele de apărare ale Uniunii Europene. Este iarăși un pas spre demilitarizare. De ce se vrea această demilitarizare? Reprezintă Ucraina un pericol legat de un atac asupra Federației Ruse? Chiar dacă Federația Rusă spune: nu avem aliniament de contact. Putin spune: nu avem linie de contact. Acolo este frontiera de stat a Federației Ruse. Deci, în primul rând, vedem Ucraina. Mai mult decât atât, se cere, direct sau indirect, ca NATO să nu mai fie prezent pe granița de est”.

Generalul în retragere a atras atenția că pretențiile Moscovei nu pot fi puse concretizate, din moment ce consolidarea NATO în Polonia și România este un efect direct al agresiunii ruse. Mai mult, Finlanda a reacționat dur, anunțând că își întărește considerabil capacitatea de apărare.