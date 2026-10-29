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Care este singurul lucru pe care și-l reproșează Bolojan în perioada de guvernare. Nu sunt nici creșterile de taxe, nici economia în picaj

Olga Borșcevschi
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Fostul premier Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat joi Recorder, că principala greșeală pe care și-o reproșează în relația cu PSD este că a fost prea răbdător, acceptând timp de nouă luni atacurile social-democraților pentru a putea continua reformele și proiectele asumate de Guvern. Președintele PNL a acuzat PSD că reprezintă clientela politică din sectorul de stat.

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Întrebat dacă pierderea funcției de premier a fost provocată de proiectul privind gazul lichefiat american sau de conflictul cu social-democrații, liderul PNL a subliniat că a respectat programul de guvernare și că măsurile de reducere a cheltuielilor au afectat interesele unor grupuri politice.

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„Am respectat protocolul de guvernare, am respectat programul pe care ni l-am asumat. Asta a deranjat, pentru că unii sunt obișnuiți să facă promisiuni, care apoi speră să fie uitate. Dar eu am tratat programul de guvernare ca un fel de contract pe care îl aveam cu cetățenii în situația dificilă în care se găsea România. Și cred că în momentul în care am mers mai departe, am început să închidem robinete, să stabilim reguli, a fost un deranj puternic atât al clientelei politice care este legată de sectorul de stat, pe care o reprezintă cel mai bine PSD. Asta este realitatea”, a declarat Bolojan.

„Am fost prea răbdător cu PSD-ul. Nouă luni nu le-am răspuns la nimic”

Bolojan a mărturisit că a evitat confruntările publice cu social-democrații pentru a nu bloca activitatea Guvernului și îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am făcut tot ce a ținut de mine. Dacă, poate, îmi reproșez ceva, este că am fost prea răbdător cu PSD-ul. Gândiți-vă că nouă luni de zile nu le-am răspuns la nimic, la toate acuzele, la toate mizeriile, la toată fuga de responsabilitate. Am considerat că pentru țara asta, pentru a mai trece o lege, a mai bifa un jalon din PNRR, a mai împinge lucrurile mai departe merită să încasez. Deci am încercat să lucrez ca un premier al României, și nu al PNL sau împotriva altcuiva”, a explicat el.

Fostul premier a mai fost întrebat de ce PNL nu face publice toate sumele cheltuite pentru promovarea partidului, inclusiv plățile către instituții media din bani publici.

Acesta a criticat modul în care au fost gestionate finanțele liberalilor în 2024 și a susținut că actuala conducere suportă consecințele cheltuielilor făcute anterior.

„Cei care au fost în conducerea partidului și au gestionat aceste sume în 2024, sume foarte mari pe care PNL le-a cheltuit, și celelalte partide, și-au bătut joc de modul în care au fost cheltuiți acești bani. Și vă rog să mă credeți că am făcut publice toate datele, dar plățile s-au făcut prin niște companii. Le-am cerut toate datele acum și în condițiile în care înțeleg că nu ni le-au dat, vom face publice toate datele. În orice caz, au fost niște cheltuieli enorme și partidul a rămas cu niște datorii foarte mari și, astăzi, eu și colegii mei plătim oalele sparte de ei”, a precizat liderul liberal.

„Partidele nu trebuie să plătească taxe de protecție la televiziuni”

Mai mult, fostul premier a contestat practica finanțării unor instituții media de către partidele politice, susținând că asemenea plăți afectează independența presei și calitatea dezbaterii publice.

„Partidele nu trebuie să plătească taxe de protecție la televiziuni, pentru că asta nu face decât să îmbolnăvească societatea și să țină un climat incorect în media din România”, a adăugat el.

Premierul Ilie Bolojan sustine o conferinta de presa pe tema vizitei la Bruxelles, a rectificarii bugetare si a altor proiecte ale Guvernului, la Palatul Victoria din Bucuresti, miercuri, 24 septembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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