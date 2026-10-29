Cum reacționează premierul Ungariei la vestea nominalizării lui Viktor Orban la șefia ONU: „Ar însemna sfârșitul instituției”

Aflat în vizită oficială în Slovacia, premierul Peter Magyar a declarat joi că o eventuală numire a lui Viktor Orbán în funcția de Secretar General al Organizației Națiunilor Unite (ONU) ar însemna sfârșitul acestei instituții, relatează Bloomberg.

Afirmația premierului Ungariei vine în contextul în care Wall Street Journal a susținut că administrația Trump ar fi propus și discutat cu Rusia și China o posibilă candidatură a lui Orbán la conducerea ONU.

„Poți spune multe lucruri rele despre ONU, dar nu cred că cineva vrea să o desființeze”, a declarat Magyar joi, la o conferință de presă de la Praga. „Dacă vrei să distrugi ONU, atunci ia-l pe Orbán. Acesta este singurul motiv pentru care l-ai putea alege.”

Mandatul actualului secretar general al ONU, António Guterres, se încheie anul acesta pe 31 decembrie, iar noul lider ales al organizației ar trebui să își preia atribuțiile de la 1 ianuarie. În acest context, Washingtonul mizează pe faptul că Orbán este privit favorabil atât de mișcarea conservatoare din SUA, cât și de liderii de la Moscova și Beijing.

De asemenea, oficialii din Departamentul de Stat estimează că Orbán ar putea securiza rapid în jur de 10 voturi din cele 15 din Consiliul de Securitate. Cu toate acestea, el solicită garanții clare de victorie înainte de a intra oficial în cursă.

Candidatura lui Viktor Orbán se lovește puternic de opoziția Marii Britanii și a Franței, unde ambele state dețin dreptul de veto în Consiliul de Securitate.