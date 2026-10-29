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The New York Times: Directorul companiei Nvidia a fost vizat de un spion chinez. Președintele Trump a fost informat, dar n-a întreprins nicio acțiune

The New York Times: Directorul companiei Nvidia a fost vizat de un spion chinez. Președintele Trump a fost informat, dar n-a întreprins nicio acțiune
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Directorul companiei Nvidia, Jensen Huang, a fost vizat de o femeie de afaceri chineză care transmitea informații secrete către regimul comunist de la Beijing. Președintele american Donald Trump a fost informat. Potrivit investigației The New York Times, președintele n-a întreprins nicio acțiune. 

Alice Huan sau Huang Le, un director la o companie de centre de date din Singapore, Megaspeed, a fost identificată de agențiile americane de informații că este un agent al serviciilor secrete chineze.

În prezent, ea se află sub supraveghere. Ea este acuzată că a direcționat cipuri avansate de inteligență artificială produse de Nvidia către Republica Populară Chineză după ce a dezvoltat o relație strânsă cu directorul Nvidia.

Anchetarea companiei Megaspeed de către Guvernul SUA a început din 2024, când un oficial al Departamentului de Comerț al SUA a vizitat centrul de date din Malaezia. El a catalogat-o drept o „locație suspectă”. Au fost descoperite echipamente Nvidia în cutii, fiind transportate spre centrul de date.

Huang a fost audiată de autoritățile din Singapore în 2025. Ea și compania Megaspeed au fost puse sub supraveghere. Potrivit surselor New York Times, Huang nu a fost avertizat în prealabil, iar Trump a fost informat, dar nu a luat nicio măsură. El s-a temut să nu perturbe vânzările de cipuri ale companiei Nvidia care contribuie la stimularea economiei și a pieței bursiere.

Sursa Foto: Shutterstock

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