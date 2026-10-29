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Luca Niculescu, discuție cu secretarul general NATO despre „deteriorarea securității la Marea Neagră”. Ce i-a transmis premierul lui Mark Rutte

Flavius Niculescu
Luca Niculescu, discuție cu secretarul general NATO despre „deteriorarea securității la Marea Neagră”. Ce i-a transmis premierul lui Mark Rutte
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Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a anunțat joi, 29 octombrie, pe pagina personală de X, că a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul atacurilor cu drone care au loc tot mai des în Marea Neagră. Deși recunoaște că situația securității pe flancul estic „s-a deteriorat”, premierul a preferat să adopte o atitudine optimistă în textul publicat. Niculescu a menționat că, în fața amenințărilor externe, statul român solicită un „răspuns ferm și coordonat din partea aliaților”.

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„Escaladarea tensiunilor în regiunea noastră impune o vigilență sporită din partea aliaților”

„Am avut o discuție telefonică substanțială cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său constant și pentru cooperarea strânsă.

Am discutat despre deteriorarea situației de securitate în Marea Neagră, precum și despre amenințările hibride tot mai accentuate cu care se confruntă aliații NATO de pe Flancul Estic.

Escaladarea tensiunilor în regiunea noastră impune o vigilență sporită din partea aliaților, precum și un răspuns ferm și coordonat.

I-am mulțumit Secretarului General și aliaților noștri din NATO pentru atenția susținută acordată securității în Marea Neagră, inclusiv pentru capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere anunțate recent pentru această regiune”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe X.

Postare publicată pe X de Luca Niculescu – 29 octombrie 2026

Un nou atac cu drone în Marea Neagră. O navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța, lovită de trei drone

O navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost atacată cu drone miercuri, 28 octombrie, în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei.

Autoritățile din țara vecină au trimis de urgență o ambarcațiune care să ofere asistență navei atacate, în timp ce echipajul acesteia a fost evacuat în siguranță cu ajutorul bărcilor de salvare. Este vorba de al nouălea atac de acest tip înregistrat în ultima lună asupra navelor comerciale din regiune.

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost vizată de trei drone și se afla la aproximativ 39 de kilometri de localitatea Șabla. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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