The Times of Israel: Presa iraniană susține că Teheranul ar fi primit o scrisoare de la JD Vance pentru reluarea negocierilor de pace

Potrivit agențiilor din Emiratele Arabe Unite, regimul islamic de la Teheran ar fi primit o scrisoare de la vicepreședintele american JD Vance.
Iranienii n-au răspuns încă, transmite agenția de știri Tansim. Wall Street Journal a raportat miercuri că JD Vance ar fi trimis o scrisoare către șeful de securitate iraniană Mohsen Rezaei pentru a relua negocierile de pace în contextul alegerilor parlamentare din Israel care au un rezultat incert.
Teheranul a insistat pe cele șapte condiții impuse pentru a fi respectate de SUA. Acesta a transmis „că orice poziție care contravine acestui cadru este inacceptabilă”, a transmis agenția, citată de The Times of Israel.
Înainte de alegerile parlamentare din Israel desfășurate pe 27 octombrie, președintele Donald Trump a amenințat că ar putea relua atacurile împotriva Iranului. CNN a publicat luni știrea că SUA ar putea relua atacurile în 96 de ore.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că este determinat să răstoarne regimul islamic de la Teheran și că Israelul, pentru a avea parte de pace și stabilitate, trebuie „să-și termine treaba” după alegerile parlamentare.
Dr. Sarah Paine, o renumită strategă geopolitică, istorică și profesoară pensionară a Colegiului de Război Naval al SUA (U.S. Naval War College), specializată în istoria imperială rusă și chineză, precum și în strategie maritimă, a declarat într-un interviu pentru The Diary Of A CEO că lumea se îndreaptă accelerat spre Al Treilea Război Mondial.
„Cei care vor să-i mențină pe Donald Trump și Netanyahu la putere trebuie să înțeleagă că asta doar va prelungi conflictul cu Iranul. Mă îngrozește ideea că Trump ar putea arunca o bombă nucleară tactică, ceea ce ar fi sfârșitul. SUA ar deveni o țară blestemată, singura care a folosit armele nucleare după cele două din Japonia. Acuma, ne-am putea trezi cu o a treia asupra Iranului”, a spus Dr. Sarah Paine.
Sursa Foto: Mediafax Foto