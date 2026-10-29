The Times of Israel: Presa iraniană susține că Teheranul ar fi primit o scrisoare de la JD Vance pentru reluarea negocierilor de pace

Potrivit agențiilor din Emiratele Arabe Unite, regimul islamic de la Teheran ar fi primit o scrisoare de la vicepreședintele american JD Vance.

Iranienii n-au răspuns încă, transmite agenția de știri Tansim. Wall Street Journal a raportat miercuri că JD Vance ar fi trimis o scrisoare către șeful de securitate iraniană Mohsen Rezaei pentru a relua negocierile de pace în contextul alegerilor parlamentare din Israel care au un rezultat incert.

Trump și-ar fi propus reluarea atacurilor după alegerile din Israel

Teheranul a insistat pe cele șapte condiții impuse pentru a fi respectate de SUA. Acesta a transmis „că orice poziție care contravine acestui cadru este inacceptabilă”, a transmis agenția, citată de The Times of Israel.

Înainte de alegerile parlamentare din Israel desfășurate pe 27 octombrie, președintele Donald Trump a amenințat că ar putea relua atacurile împotriva Iranului. CNN a publicat luni știrea că SUA ar putea relua atacurile în 96 de ore.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că este determinat să răstoarne regimul islamic de la Teheran și că Israelul, pentru a avea parte de pace și stabilitate, trebuie „să-și termine treaba” după alegerile parlamentare.

Un istoric american avertizează că războiul se va prelungi: „Mi-e teamă că Trump va arunca cu o bombă nucleară”

Dr. Sarah Paine, o renumită strategă geopolitică, istorică și profesoară pensionară a Colegiului de Război Naval al SUA (U.S. Naval War College), specializată în istoria imperială rusă și chineză, precum și în strategie maritimă, a declarat într-un interviu pentru The Diary Of A CEO că lumea se îndreaptă accelerat spre Al Treilea Război Mondial.



Ea se declară sceptică că războiul cu Iranul va înceta câtă vreme Donald Trump va fi la cârma Statelor Unite.

„Cei care vor să-i mențină pe Donald Trump și Netanyahu la putere trebuie să înțeleagă că asta doar va prelungi conflictul cu Iranul. Mă îngrozește ideea că Trump ar putea arunca o bombă nucleară tactică, ceea ce ar fi sfârșitul. SUA ar deveni o țară blestemată, singura care a folosit armele nucleare după cele două din Japonia. Acuma, ne-am putea trezi cu o a treia asupra Iranului”, a spus Dr. Sarah Paine.

Sursa Foto: Mediafax Foto