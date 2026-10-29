USR regretă că s-a aliat cu AUR și promite că nu mai face

Deputatul USR Iulian Lorincz a declarat la podcasturile Cotidianul că formațiunea din care face parte nu va iniția și nu va semna, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu. Acesta nu a exclus, însă, posibilitatea de a vota un astfel de demers. Amintim că, în 2021, USR a făcut alianță cu partidul lui George Simion pentru demiterea Guvernului Cîțu.

Lorincz a descris drept „o greșeală” colaborarea cu AUR de acum 5 ani și a subliniat că nu va recurge la o astfel de inițiativă pentru a demite Guvernul Niculescu.

„Și a fost o greșeală. A fost o greșeală pe care nu o vom repeta. Și e bine să înveți din greșeli”, a spus deputatul USR.

„Nu vom iniția și nu vom semna cu AUR”

Deputatul a înaintat scenariul unei moțiuni împotriva Partidului Social Democrat.

„Nu avem o decizie a Comitetului Politic în momentul de față, deci nu vreau să angajez partidul într-o declarație, dar există posibilitatea să votăm o moțiune împotriva PSD. Dar, cu siguranță, nu vom iniția și nu vom semna cu AUR și nu ne vom asocia cu partidul AUR”, a declarat Iulian Lorincz.

USR ia în considerare depunerea unei moțiuni alături de PNL

În ceea ce privește depunerea unei moțiuni de cenzură, Iulia Lorincz a declarat că cel mai viabil aliat ar fi Partidul Național Liberal. Cu toate acestea, tot Lorincz a amintit acordul semnat de liberali, potrivit căruia formațiunea s-a angajat să nu depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului vreme de șase luni.

„Există posibilitatea asta, desigur. Dar înțeleg că Partidul Național Liberal a semnat un acord prin care spune că nu va semna și nu va vota o moțiune timp de șase luni”, a mai spus deputatul USR Iulian Lorincz.

Iohannis a criticat alianța USR – AUR pentru demiterea Guvernului Cîțu

În 2021, liderii USR PLUS s-au aliat cu George Simion, co-președinte al partidului AUR, la vremea respectivă, și au convenit ca parlamentarii USR să semneze textul moțiunii de cenzură inițiate de AUR pentru demiterea Guvernului Cîțu.

Fostul președinte Klaus Iohannis a criticat dur acest demers, pe care l-a considerat ”un afront adus românilor”.