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Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la summitul APEC din China. Cele cinci mize ale reuniunii care ar putea schimba ordinea mondială

Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la summitul APEC din China. Cele cinci mize ale reuniunii care ar putea schimba ordinea mondială
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Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping sunt așteptați săptămâna viitoare la summitul APEC din China. Războiul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu, rivalitatea comercială dintre SUA și China și tensiunile din jurul Taiwanului se află printre principalele teme.

China se pregătește să găzduiască, săptămâna viitoare, una dintre cele mai importante reuniuni diplomatice ale anului. Președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping sunt așteptați la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pe 18 și 19 noiembrie, în orașul Shenzhen.

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Prezența celor trei lideri ar putea deschide calea unor negocieri privind conflictele militare și disputele economice care afectează relațiile internaționale, potrivit Reuters.

Summitul reunește reprezentanții a 21 de economii care contribuie cu aproximativ 62% la produsul intern brut mondial și reprezintă aproape jumătate din comerțul internațional. Discuțiile vor avea loc într-un context marcat de conflicte armate, tensiuni comerciale și competiția tot mai intensă pentru tehnologiile strategice.

Războiul din Ucraina și criza energetică, printre temele care ar putea ajunge pe masa negocierilor

Una dintre principalele mize ale summitului este posibilitatea unor discuții despre încheierea războiului din Ucraina. Washingtonul și Moscova ar putea folosi reuniunea pentru a aborda perspectivele negocierilor de pace, însă implicarea Beijingului rămâne incertă.

Potrivit analiștilor citați de Reuters, China nu manifestă același interes pentru participarea directă la un eventual proces de negociere, în ciuda relațiilor sale cu Rusia și a influenței economice pe care o exercită la nivel internațional.

O eventuală întâlnire între cei trei președinți ar putea aduce în discuție și controlul armamentului nuclear. Beijingul s-a arătat însă reticent față de participarea la asemenea negocieri, susținând că arsenalul său nuclear este considerabil mai mic decât cele deținute de Statele Unite și Rusia.

(260924) – WASHINGTON, Sept. 24, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) – Chinese President Xi Jinping holds small-group exchanges with U.S. President Donald Trump in the Oval Office after a welcome ceremony at the White House in Washington, D.C., the United States, Sept. 24, 2026. Trump held a welcome ceremony for Xi, who is on a state visit to the United States, at the White House on Thursday. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM/Xie Huanchi)

O a doua temă importantă este situația din Orientul Mijlociu, unde conflictul militar a amplificat incertitudinile privind aprovizionarea cu energie și transporturile internaționale.

Liderii economiilor participante ar putea analiza efectele tensiunilor asupra piețelor de petrol și gaze, precum și riscurile pentru rutele comerciale și lanțurile globale de aprovizionare.

Creșterea prețurilor la energie și a costurilor de transport poate determina noi presiuni inflaționiste, inclusiv în țările dependente de importuri. Aceste evoluții pot influența și economiile europene, prin scumpirea materiilor prime și a produselor transportate pe distanțe mari.

SUA și China, negocieri comerciale dificile. Taiwanul rămâne un punct major de tensiune

Rivalitatea economică dintre Washington și Beijing reprezintă o a treia miză a summitului, în condițiile în care cele două puteri întâmpină dificultăți în aplicarea angajamentelor asumate prin prelungirea armistițiului comercial.

Taxele vamale, accesul la pământurile rare și competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale sunt printre subiectele care ar putea fi abordate în eventualele discuții dintre Donald Trump și Xi Jinping.

President Donald Trump, right, greets China’s President Xi Jinping on the South Portico of the White House, Thursday, Sept. 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Pământurile rare sunt esențiale pentru numeroase industrii, de la producția de echipamente electronice și automobile electrice până la tehnologiile militare. Accesul la aceste resurse reprezintă unul dintre punctele sensibile ale relației economice dintre cele două state.

O altă problemă este reprezentată de vânzările americane de armament către Taiwan, pe care Beijingul le consideră o amenințare la adresa intereselor sale.

Situația Taiwanului constituie, de altfel, a patra miză majoră a reuniunii, pe fondul tensiunilor persistente dintre China și mai multe state asiatice.

Relațiile dintre Beijing și Tokyo s-au deteriorat după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat, în noiembrie 2025, că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei acțiuni chineze împotriva Taiwanului, dacă securitatea japoneză ar fi amenințată.

În același timp, China și Filipine continuă să revendice controlul asupra unor zone din Marea Chinei de Sud, unde disputele teritoriale alimentează tensiunile regionale.

A cincea miză a summitului privește poziționarea economică și tehnologică a Chinei, care a ales Shenzhen drept oraș-gazdă pentru a-și prezenta capacitățile industriale și ambițiile în domeniul inovației.

Transformat dintr-un centru industrial într-unul dintre principalele poluri tehnologice ale țării, Shenzhen găzduiește companii precum Huawei, Tencent și producătorul de automobile electrice BYD.

Este pentru a treia oară când China organizează summitul APEC, după reuniunile desfășurate la Shanghai, în 2001, și Beijing, în 2014.

Xi Jinping va conduce întâlnirea liderilor, la care sunt așteptați și reprezentanți ai Canadei, Australiei, Mexicului, Indoneziei și ai celorlalte economii participante.

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