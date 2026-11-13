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George Simion anunță participarea a 200 de invitați din străinătate la protestul pentru Călin Georgescu: ”Le-am spus că este un dosar politic”

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Președintele AUR, George Simion, a oferit detalii despre protestul organizat sâmbătă, în sprijinul lui Călin Georgescu, și a anunțat că la manifestație sunt așteptați numeroși participanți din țară și din străinătate. Liderul AUR susține că aproximativ 200 de invitați din afara României vor ajunge în București în acest weekend. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu.

George Simion anunță 200 de invitați din străinătate la protestul pentru Călin Georgescu

Liderul AUR a catalogat dosarul lui Călin Georgescu drept unul politic și a contestat măsurile dispuse în cazul fostului candidat la prezidențiale.

”(n.r. Ce va fi sâmbătă?) O demonstrație de susținere pentru Călin Georgescu, un om care a câștigat alegerile prezidențiale în România în 2024, motiv pentru care este în arest în închisoare”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a mai spus că la evenimentele organizate în acest weekend vor participa aproximativ 200 de invitați din străinătate. Printre aceștia se numără, potrivit declarațiilor sale, și William Dana Hyu, președintele unei organizații din Statele Unite.

„Și o să vină mulți la sfârșitul acesta de săptămână. Avem 200 de oaspeți din străinătate”, a afirmat George Simion.

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a contribuit la blocarea protestului

Președintele AUR a lansat acuzații și la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că s-ar fi implicat în împiedicarea organizării manifestației de sâmbătă.

Simion a susținut că România ar avea „deținuți politici” și a făcut referire la declarațiile recente ale șefului statului de la Palatul Cotroceni.

„Am zis că e un dosar politic surprinzător, pentru că România nu mai este o țară care să aibă un regim dictatorial, dar avem deținuți politici în mod, în mod clar și avem toate caracteristicile, mai ales după conferința locatarului de la Cotroceni, de marți”, a declarat liderul AUR.

Acesta l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu și-ar îndeplini rolul de mediator.

„Da, în mod evident, Nicușor Dan nu este președintele românilor și nu este niciun mediator. El a atacat visceral un partid politic, că a vorbit minute întregi despre noi și a explicat cum s-a implicat el, de fapt, în interzicerea, în blocarea, în zădărnicirea protestului de sâmbătă”, a mai spus George Simion.

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