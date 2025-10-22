Prima pagină » Opinii » Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?

Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?

Ștefan Popescu
22 oct. 2025, 21:00, Opinii
Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?

Amânarea summitului prevăzut la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin nu semnifică o ruptură, ci mai degrabă evidențiază complexitatea unui dialog care nu a fost niciodată întrerupt între Washington și Moscova. De luni întregi, canalele de comunicare rămân deschise, contactele discrete continuă, iar fiecare parte încearcă să sondeze poziția celeilalte — dovadă că, în pofida tensiunilor, diplomația din culise nu a încetat niciodată să funcționeze. Schimbul de spioni din 1 august, anul trecut, ne arată cât se poate de limpede că însăşi administraţia americană precedentă intrase în logica negocierii şi compromisului.

Însă amânarea întâlnirii de la Budapesta arată totodată că aceste negocieri nu urmează o traiectorie liniară. Ele avansează în ritmul ofensivelor ruse pe frontul ucrainean, care redesenează aproape săptămânal raportul de forțe. Moscova nu are nevoie de gesturi spectaculoase atunci când crede că își poate impune condițiile direct pe teren. Ipoteza potrivit căreia Washingtonul nu ar cunoaște adevăratele intenții ale Kremlinului este puțin credibilă. Dimpotrivă, Statele Unite știu foarte bine că Moscova nu caută un compromis, ci urmărește o capitulare progresivă a Ucrainei, epuizată, ajutată la minimum de susţinătorii ei europeni și constrânsă să recunoască realitatea unui nou echilibru strategic. Faptul că partea americană, care are capacitatea să facă presiuni reale asupra Moscovei, nu insistă pentru o inţelegere, este un semn elocvent al adevăratului interes american.

Mai mult decât atât, administrația americană manifestă dorința de a ajunge rapid la un aranjament, oricât de fragil, tocmai pentru a avea un motiv de dezangajare oficială şi definitivă din Ucraina. Practic, Washingtonul face minimul necesar (punerea la dispoziţia Ucrainei de informaţii cu obiective de lovire pe front) pentru a evita o criză deschisă, fără însă a impiedica planurile Moscovei. Dar această grabă diplomatică nu este convergentă cu strategia de răbdare și presiune graduală pe care o urmărește Kremlinul. Astfel, amânarea summitului nu reflectă un eșec, ci mai degrabă o divergență de temporalități si de strategie: cea a unei Rusii aflate în ofensivă, hotărâtă să forțeze capitularea, și cea a unei Americi preocupate să salveze imaginea si credibilitatea internaţională. În acest joc de mesaje pentru spaţiul public și raporturi de forță, canalele dintre Moscova si Washington rămân deschise ca de altfel şi diplomaţia apelurilor telefonice de care suntem informaţi întodeauna a posteriori de preşedintele Donald Trump. Singura certitudine ramâne războiul care continuă să modeleze realitatea de pe teren şi să stabilească la momentul oportun adevaratele cadre ale negocierilor.

Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare”
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
VIDEO De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Grindeanu, atac dur la Bolojan: Nu mai guverna cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni!
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Originile surprinzătoare ale nativilor americani, dezvăluite prin studierea ADN-ului
EXTERNE Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare
22:00
Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FINANCIAR În ce județe și orașe din România poți să trăiești mai bine decât un german de condiție medie la nivelul UE, în 2025
21:49
În ce județe și orașe din România poți să trăiești mai bine decât un german de condiție medie la nivelul UE, în 2025
INEDIT O familie a câștigat la loterie 1000 de lire săptămânal, pe viață, dar banii au făcut traiul un adevărat iad. Ce a ajuns să facă după aceea
21:21
O familie a câștigat la loterie 1000 de lire săptămânal, pe viață, dar banii au făcut traiul un adevărat iad. Ce a ajuns să facă după aceea
EXTERNE Cum a fost posibil JAFUL de la Luvru. Directorul muzeului admite că securitatea era „praf”, iar o TREIME din săli nu aveau CAMERE de supraveghere
21:18
Cum a fost posibil JAFUL de la Luvru. Directorul muzeului admite că securitatea era „praf”, iar o TREIME din săli nu aveau CAMERE de supraveghere