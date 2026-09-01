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Cațavencii: În disputa „Lake Ontario/Lake America”, singurul Lake e ăla flaușat

Cațavencii: În disputa „Lake Ontario/Lake America”, singurul Lake e ăla flaușat
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15:56

 

Președintele Donald Trump a redenumit prin ordin prezidențial Lacul Ontario în Lacul America. În mod ciudat, asta nu i-a adus pe canadieni înapoi în genunchi la masa negocierilor. Nu-i nimic, dacă e nevoie, cineva e gata să mute decisiv și să se dea cu c***l de pămînt. Dar numai dacă scutecul e plin. Citește continuarea pe Cațavencii.ro!

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