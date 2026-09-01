Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), în cadrul unei conferințe susținute marți, 2 septembrie, că este condusă politic. De asemenea, ministra a reproșat autorităților din România că nu au efectuat verificări la o companie care a făcut extracții ilegale și a cauzat un prejudiciu de zeci de milioane de lei statului. Ministra a sugerat că demiterea actualei conduceri ANAR este singura soluție viabilă.

Potrivit lui Buzoianu, ANAR este un „sistem vulnerabil”, condus la comandă politică, fără destule măsuri împotriva celor care au ignorat „ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane de lei pentru România”.

Aceasta a prezentat rezultatele unui raport al Corpului de Control privind situația din zona Olt.

„ANAR a devenit un sistem vulnerabil, condus de prea mult timp mai degrabă la comandă politică, fără mari semne de răspundere din partea celor care întorc ochii la ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane de lei pentru România. Raportul Corpului de Control pe situația de la Olt tocmai a fost, acum o săptămână, venit la Ministerul Mediului (…) Aici poate să pară că este o formă de relief, poate să pară că este un lac. De fapt aici, s-a creat un lac de unde toată zona era pământ prin extragere de agregate complet ilegal, fără niciun fel de autorizație. Acest lac creat pe 75 de hectare este un lac creat cu încălcarea tuturor legislațiilor, fără niciun fel de autorizație. Pentru acest lac, în ultimii 15 ani, nu s-a realizat niciun fel de control”, a declarat ministra.

„Prejudiciu pentru România de peste 10 milioane de lei”

Ministra Mediului reproșează șefilor de la vârful instituțiilor responsabile că nu au efectuat controale la compania Mineralport, care a extras ilegal agregate, fapt ce a dus la un prejudiciu de 10 milioane de lei, pentru România.

„Sistemul pentru Gospodărirea Apelor de la nivel local, directorul de la nivelul Administrației Bazinale, directorul de la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor, inspectorii care trebuiau să se ocupe de control, nu au făcut niciun control la Mineralport, compania care practic a săpat toată această zonă. A luat peste cinci milioane de metri cubi de agregate ilegal, a adus un prejudiciu pentru România numai pe agregate de peste 10 milioane de lei. Nu mai vorbim de apă…”, a declarat Buzoianu.

Potrivit ministrei Mediului, la nivelul Administrației Bazinale Olt au fost făcute controale privind exploatarea agregatelor în perioada 2019-2026, însă sancțiunile au fost puține.

În anul 2019 au fost realizate 12 controale, iar în 2020 tot același număr. În 2021 au fost făcute două controale, iar în 2022, cinci controale.

În anul 2023 au fost realizate zece verificări, iar în 2024, 12 verificări.

În 2025 au fost efectuate zece controale și a fost aplicată o singură sancțiune, în valoare de 40.000 de lei.

În 2026 au fost întocmite cinci procese-verbale, iar pentru două dintre acestea au fost aplicate deja amenzi în valoare totală de 115.000 de lei.

Diana Buzoianu: „100 de hectare pe care s-a făcut exploatare de agregate ilegal”

Buzoianu a spus că, în cazul companiilor Mineralport și Pond Star, exploatările ilegale au inclus 100 de hectare și ar fi produs României prejudicii de „zeci de milioane de lei”.

„Au fost realizate mai multe controale. Aș vrea doar să menționez că pentru cele două companii care au fost verificate, Mineralport și Pond Star, însumează în total 100 de hectare pe care s-a făcut exploatare de agregate ilegal cu încălcarea tuturor normelor, cu prejudicii de zeci de milioane pentru România (…) Pe scurt, Administrația Bazinală Olt și Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, între 2010 și 2021, deci timp de 11 ani de zile, nu au făcut niciun control la Pond Star, una dintre companiile care erau responsabile pentru agregatele ilegale pe 25 de hectare (…) La Mineralport situația este tot la fel. S-a ajuns în punctul în care nu au făcut din 2011 până în 2026 nici măcar un control”, a afirmat ministra Mediului.

Conducerea ANAR ar putea fi demisă

Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului a fost transmis către ANAR. Mandatul Mădălinei Ion-Duca, director general al Administrației Bazinale Olt, care urma să expire pe 2 septembrie, este alt subiect abordat de Buzoianu.

Ea a spus că, fiind vorba despre o numire temporară, mandatul putea fi înlocuit sau prelungit. Potrivit acesteia, în urma constatărilor Corpului de Control, care a recomandat măsuri disciplinare, conducerea ANAR ar fi propus înlocuirea directoarei.

„Mâine (miercuri, 2 septembrie 2026, n.r.) îi expiră mandatul doamnei Mădălina Ion-Duca, în calitate de director general pentru Administrația Bazinală Olt. În mod normal, fiind o numire temporară, trebuie să fie numit altcineva sau, evident, exista și posibilitatea să fie prelungit (mandatul, n.r.). Având în vedere toate aceste ilegalități care au fost găsite, Corpul de Control care spune foarte clar că trebuie să fie luate măsuri disciplinare împotriva acestor oameni, evident, directorii generali de la nivel ANAR au propus înlocuirea de mâine a acestei doamne cu o altă persoană care să poată să preia inclusiv măsurile de verificare și de sancționare la nivel local a oamenilor responsabili de aceste ilegalități. Răspunsul juridic din interiorul ANAR, al domnului Cătălin Caloian, este că nu există nicio altă versiune legală decât să-i fie prelungit mandatul doamnei Mădălina Ion-Duca. Deci, domnul Cătălin Caloian, șef serviciu juridic la ANAR, argumentează că un om care a fost prins ignorând complet aceste ilegalități este singurul om căruia i se mai poate prelungi mandatul, să fie director în continuare la Administrația Bazinală Olt”, a susținut Buzoianu.

Aceasta a mai spus că „favorizarea în felul acesta, prin folosirea funcției, este încă o dovadă că această instituție a fost acaparată cu totul politic și sigur în cazul de față avem reprezentanți PSD care sunt acolo”.