Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi

Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a primit-o, marți, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel, cu care a discutat despre situația politică și de securitate internațională, dar și despre consolidarea Uniunii Europene și a apărării europene.

„Am fost încântat să o găzduiesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar federal german, doamna dr. Angela Merkel. Am avut o discuție foarte bună despre contextul politic și de securitate global”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Liderul de la Cotroceni a precizat că experiența politică a fostului cancelar german a oferit o perspectivă importantă asupra situației internaționale.

„A fost foarte interesant să ascult opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a mai spus președintele.

România și Germania, pentru o Uniune Europeană mai unită

Potrivit șefului statului, un alt subiect discutat a fost rolul pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în relațiile internaționale.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și asupra a ceea ce România și Germania pot face împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități mai mari de către europeni în cadrul NATO”, a mai transmis Nicușor Dan.

Fostul cancelar german își lansează la București volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954-2021”

Angela Merkel se află marți la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954-2021”, apărut în limba română la Editura Litera.

Lansarea volumului este programată de la ora 19:00, la Ateneul Român, și va avea loc sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” prezintă perioada de viață și activitatea politică a Angelei Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei timp de 16 ani.

16 December 2024, North Rhine-Westphalia, Cologne: Former German Chancellor Angela Merkel takes the stage at the launch of her book „Freiheit. Memories 1954 – 2021” as part of Lit.Cologne literature festival at the Flora. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
16:25
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
FLASH NEWS VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
15:57
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
NEWS ALERT Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării
15:53
Procurorul „pistolar” George Bucurică rămâne după gratii. ICCJ respinge ca inadmisibilă calea sa extraordinară de atac la decizia arestării
SCANDALOS Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România
15:44
Fostul premier, Florin Cîțu, vine cu încă o veste proastă pentru economie: „Mai mare decât în pandemie”. Ce indicatori arată un alt dezastru pentru România
ANUNȚ Ciprian Ciucu anunță investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB
15:33
Ciprian Ciucu anunță investiții de 492 de milioane de lei în transportul public, în plină insolvență a STB
REACȚIE Președintele Senatului, invitat luni la comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu. Ce spune despre întrevederea din biroul său
15:14
Președintele Senatului, invitat luni la comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu. Ce spune despre întrevederea din biroul său
Mediafax
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Click
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Unde dispar vântureii de seară în timpul migrației? Cercetătorii au descoperit locul în care se adună sute de mii
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvernul Veștea: s-a vorbit despre un protocol Veștea-AUR/ am propus să intrăm la guvernare cu secretari de stat și șefi de agenție/ Simion a zis că suntem interesați să fim prezenți în structurile statului/ Simion mi-a propus Ministerul Economiei/ Nicușor Dan era deschis să spună că AUR nu e partid extremist/ s-a ratat un moment ca AUR să fie privit altfel
16:38
Mohammad Murad, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvernul Veștea: s-a vorbit despre un protocol Veștea-AUR/ am propus să intrăm la guvernare cu secretari de stat și șefi de agenție/ Simion a zis că suntem interesați să fim prezenți în structurile statului/ Simion mi-a propus Ministerul Economiei/ Nicușor Dan era deschis să spună că AUR nu e partid extremist/ s-a ratat un moment ca AUR să fie privit altfel
FLASH NEWS 11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
16:26
11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
16:26
Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
SPORT Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
16:23
Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
EXCLUSIV Efectul provocării lansate lui Bolojan de omul de afaceri Mohammad Murad: A doua zi dimineața m-am trezit cu 3 controale
16:16
Efectul provocării lansate lui Bolojan de omul de afaceri Mohammad Murad: A doua zi dimineața m-am trezit cu 3 controale
FLASH NEWS Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii
16:14
Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii

Cele mai noi

Trimite acest link pe