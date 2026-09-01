Președintele Nicușor Dan a primit-o, marți, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel, cu care a discutat despre situația politică și de securitate internațională, dar și despre consolidarea Uniunii Europene și a apărării europene.

„Am fost încântat să o găzduiesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar federal german, doamna dr. Angela Merkel. Am avut o discuție foarte bună despre contextul politic și de securitate global”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

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Liderul de la Cotroceni a precizat că experiența politică a fostului cancelar german a oferit o perspectivă importantă asupra situației internaționale.

„A fost foarte interesant să ascult opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică”, a mai spus președintele.

România și Germania, pentru o Uniune Europeană mai unită

Potrivit șefului statului, un alt subiect discutat a fost rolul pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în relațiile internaționale.

„Ne-am concentrat asupra rolului constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate juca în afacerile internaționale, precum și asupra a ceea ce România și Germania pot face împreună pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai fermă în domeniul apărării, cu asumarea unei responsabilități mai mari de către europeni în cadrul NATO”, a mai transmis Nicușor Dan.

Fostul cancelar german își lansează la București volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954-2021”

Angela Merkel se află marți la București pentru lansarea volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954-2021”, apărut în limba română la Editura Litera.

Lansarea volumului este programată de la ora 19:00, la Ateneul Român, și va avea loc sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” prezintă perioada de viață și activitatea politică a Angelei Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei timp de 16 ani.