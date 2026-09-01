Curtea Supremă a SUA a permis administrației Trump să continue construcția sălii de bal a Casei Albe, în timp ce disputa privind legalitatea proiectului continuă în instanțe.

Decizia Curții Supreme și opinia disidentă a lui John Roberts

Decizia a fost luată cu 5 voturi la 4. Cei cinci judecători care au susținut administrația Trump au considerat că grupul care contestă proiectul nu avea dreptul legal să deschidă procesul. Ei au avertizat și că oprirea lucrărilor ar putea provoca „daune ireparabile” guvernului, invocând motive de securitate națională.

Președintele Curții Supreme, John Roberts, a avut însă o opinie diferită.

Construcția sălii de bal este „probabil ilegală”, a scris Roberts, menționând că Congresul are „autoritate constituțională deplină asupra Districtului Columbia și a proprietății federale” și că a interzis construirea de structuri pe terenuri guvernamentale federale în Washington, D.C., fără autorizația sa.

„Sala de bal este o clădire sau structură care este ridicată pe terenuri de parc federal – President’s Park – în Districtul Columbia. Cu toate acestea, Congresul nu a adoptat nicio lege care să semene cu «autoritatea expresă» pentru construirea acesteia de către Executiv”, a scris Roberts.

Trump: „Trăim în Epoca de Aur a Americii”

Trump a salutat decizia și a respins contestația juridică.

„Am plăcerea să anunț că Curtea Supremă a Statelor Unite tocmai a decis în favoarea construirii Complexului Militar/Salii de Bal fără nicio altă situație, îndoială sau amenințare. Trăim în Epoca de Aur a Americii, iar această clădire va fi una dintre cele mai mari construite vreodată în Washington, D.C.”, a scris președintele republican.

Sala de bal, estimată la 400 de milioane de dolari, ar urma să aibă aproximativ 8.360 de metri pătrați. Trump susține că proiectul este necesar pentru securitatea Casei Albe și că va include facilități subterane de protecție, inclusiv adăposturi și sisteme împotriva dronelor și rachetelor.

Organizația care contestă proiectul și-a exprimat dezamăgirea și a susținut că opinia lui Roberts confirmă faptul că lucrările sunt ilegale.