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Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026

Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
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Anastasia Korableva s-a impus la București și și-a asigurat calificarea directă la cea mai importantă competiție sportivă din Las Vegas, depășind-o pe Alida Opre și pe Nadia Capotosto.

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Anastasia Korableva câștigă titlul Alina Popa Classic Pro 2026

Culturista de origine română Anastasia Korableva a câștigat primul loc la a treia ediție a concursului Alina Popa Classic Pro 2026, desfășurat în complexul Romexpo din București, scrie infobae.com.

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Competiția a marcat ultima șansă de calificare pentru Ms. Olympia, care se va desfășura la Las Vegas în perioada 24-27 septembrie.

Korableva s-a impus la categoria IFBB Pro League’s Women’s Open Bodybuilding. Podiumul a fost completat de Alida Opre din Ungaria (locul II) și Nadia Capotosto (locul III) din Italia.

Evenimentul, organizat de Alina Popa în parteneriat cu Wings of Strength, a oferit premii în valoare totală de 7.000 de dolari.

Competiția se concentrează exclusiv asupra categoriei Women’s Bodybuilding, unde se întrec sportivele cu cea mai definită musculatură din circuitul profesionist.

Alina Popa Classic Pro a ajuns la a treia ediție, ca parte a festivalului Sense4Fit Summit, care a inclus și concursul Olympia Amateur Eastern Europe 2026 între 29-30 august.

Competiția profesională a inclus șapte participante. Korableva a ocupat locul I, în fața lui Opre, care a câștigat ediția inaugurală din 2024, în timp ce Capotosto a completat podiumul pe poziția III.

Campioana din 2025 a fost atleta Alcione Santos Barreto din Brazilia. Odată cu victoria lui Korableva, competiția adună câștigători ai primului loc din Ungaria, Brazilia și – iată – România.

Drumul spre Las Vegas: Calificarea la cea mai prestigioasă competiție de culturism

Popa, care a participat la Ms. Olympia în 2013 și 2014 (unde a ocupat locul II) și totodată fondatoarea competiției, a descris evenimentul ca fiind „modalitatea prin care ea susține culturistele profesioniste și le oferă scena pe care o merită în Europa și dincolo de acest continent”.

Legătura lui Korableva cu scenele de culturism din România datează din 2019, când a dobândit cardul profesional.

În următorii ani, mare parte din cariera sportivei a fost strâns legată de Romania Muscle Fest Pro.

La această competiție, Korableva a câștigat locul 5 în 2020 și locul 4 în 2021.

În 2023, sportiva a ocupat locul II înainte să câștige titluri consecutive în 2024 și 2025.

Victoria de la București i-a asigurat un loc la Ms. Olympia. În paralel, Korableva lucrează ca antrenor personal și online.

Potrivit biografiei culturistei, aceasta a început să se antreneze încă de la 17 ani. Ceea ce a început ca un scop de auto-apărare s-a transformat într-o pasiune nemărginită pentru competițiile sportive.

Între timp, imaginile și videoclipurile cu Korableva la competiții au generat comentarii online privind „identitatea sexuală” a sportivei, la care aceasta a răspuns public în 2023: „Numele meu este Anastasia și sunt femeie. M-am născut femeie, nu mi-am făcut niciodată o schimbare de sex și nu am nicio problemă cu identitatea mea sexuală”.

„În viața mea există armonie și opiniile altor oameni nu mă afectează. Vă doresc același lucru. Amintiți-vă că este important doar ceea ce ați ales voi, ce vă aduce satisfacție și orice vă tulbură – lăsați-le deoparte!”

Următorul eveniment major din calendarul competițiilor de culturism feminin este Ms. Olympia din Las Vegas, unde Korableva ca încerca să repete sau chiar să depășească succesul avut la concursurile din București.

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