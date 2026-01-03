Prima pagină » Opinii » “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență

“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență

Ștefan Popescu
03 ian. 2026, 14:33, Opinii
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență

Anul 2026 debutează cu o nouă „operațiune militară specială”, pentru a relua eufemismul consacrat al vocabularului strategic rusesc, de această dată pe continentul american, în Venezuela.

Statele Unite transmit astfel un semnal fără echivoc: în spațiile considerate vitale, prezența puterilor rivale și ambiguitatea regimurilor care cochetează cu acestea nu mai sunt tolerate.

Arestarea cuplului prezidențial venezuelean și, mai ales, afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia acțiunea s-a desfășurat în deplină conformitate cu legislația americană – o recunoaștere implicită a suspendării dreptului internațional în zonele de interes prioritar ale marilor puteri – consolidează impresia intrării într-o nouă etapă a ordinii mondiale.

Imperiul nu se extinde; dimpotrivă, se retrage

Democrația americană nu mai simte nevoia nici de justificări elaborate, nici de decor procedural. Regimul ostil este înlăturat, cu sprijinul decisiv al elitelor politico-militare locale, aceleași care, ca și în România anului 1989, sunt primele care detectează schimbarea de vânt și caută să se repoziționeze.

Intervenția din Venezuela poate fi citită ca aplicarea accelerată a reactivatei doctrine Monroe formulată în Noua Strategie de Securitate a administrației Trump 2.0. Imperiul nu se extinde; dimpotrivă, se retrage.

Republica imperială americană își securizează spațiile vitale, iar această concentrare defensivă asupra propriei emisfere marchează abandonarea ambiției unei proiecții universale a puterii. Aviz celor de la Bucureşti care, în naivitatea lor, vor aplauda înlăturarea unui regim de inspiraţie comunistă şi un recul al influenţei Rusiei.

Convergență de viziune între Washington şi Moscova

Da, marea putere din vecinătatea noastră estică dispune la Caracas de cea mai mare filială Rostec (un fel de Romtehnica) dar pierderea Venezuelei s-a făcut cu controlat, reacţiile Moscovei fiind palide de-a lungul săptămânilor de demonstraţie de forţă americană. Ca de altfel şi ale Beijingului.

Precedentul istoric este intervenția din Panama din 1989: o demonstrație de forță rapidă, limitată, menită să reafirme controlul asupra unui teritoriu esențial. Ca și atunci, acțiunea pare să se înscrie într-un aranjament tacit cu Moscova, conform vechii logici, reînviate, a sferelor de influență: „tu acolo, eu aici”. Diplomația multilaterală este astfel substituită de negocieri directe între centrele reale ale puterii.

Alături de invazia rusă din Ucraina, operațiunea americană din Venezuela dezvăluie o convergență de viziune între Washington şi Moscova asupra relațiilor internaționale: revenirea sferelor de influență, reactivarea unui concert al marilor puteri și consacrarea raportului de forță ca principiu ordonator, în detrimentul normei juridice.

UE asistă, fără instrumente și fără voce

Lumea nu mai este concepută ca un spațiu al regulilor, ci ca o hartă a intereselor; nu ca o comunitate normativă, ci ca un câmp de negociere între imperii conștiente de propriile limite și, tocmai de aceea, hotărâte să le apere fără echivoc.

Pentru Europa, acest episod se adaugă unui șir de confirmări incomode. După negocierile privind Ucraina și crizele din Orientul Apropiat și Mijlociu, intervenția americană din Venezuela demonstrează încă o dată incapacitatea Uniunii Europene de a acționa ca actor geostrategic.

UE asistă, fără instrumente și fără voce, la reconfigurarea unei ordini mondiale care se decide în afara sa.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Slash, chitaristul legendar al trupei Guns N’ Roses, de la heroină la Grammy
CONTROVERSĂ Presa franceză face noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
14:58
Presa franceză face noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
ULTIMA ORĂ Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj
14:57
Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj
EXTERNE Americanii, sfătuiți să își scrie testamentul înainte de călători în Rusia
14:55
Americanii, sfătuiți să își scrie testamentul înainte de călători în Rusia
FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
FLASH NEWS În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani
14:42
În ianuarie 2025, Şoşoacă a participat la învestirea lui Maduro. În 2026, Maduro este capturat de americani
EXTERNE Ce replică i-a dat George Clooney lui Donald Trump. Vedeta de la Hollywood reacționează la criticile președintelui SUA
14:26
Ce replică i-a dat George Clooney lui Donald Trump. Vedeta de la Hollywood reacționează la criticile președintelui SUA

Cele mai noi