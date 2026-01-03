Prima pagină » Actualitate » Rusia reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”

Rusia reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”

03 ian. 2026, 13:11, Actualitate
Rusia reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”

Ministerul rus de Externe a reacționat oficial după anunțul Statelor Unite privind acțiuni militare împotriva Venezuelei, catalogând intervenția drept „un act de agresiune armată” și subliniind necesitatea păstrării Americii Latine ca zonă a păcii. 

Kremlinul critică acțiunea și insistă asupra dialogului

Potrivit Ministerului rus de Externe, pretextele invocate de Washington pentru atacul asupra Venezuelei sunt nefondate. Într-un comunicat oficial, instituția a transmis:

În această dimineață, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă o profundă îngrijorare și condamnare. Pornim de la premisa că toți partenerii care pot avea pretenții unii față de alții trebuie să caute modalități de soluționare a problemelor prin dialog. Suntem pregătiți să îi sprijinim în acest sens.

America Latină trebuie să rămână o zonă a păcii, așa cum s-a proclamat în 2014. Iar Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina singură soarta, fără nicio intervenție distructivă din exterior, cu atât mai puțin una militară.”

Autoritățile ruse au mai precizat că, în acest moment, nu există date privind cetățeni ruși uciși sau răniți în Venezuela, ca urmare a atacurilor anunțate de Statele Unite, potrivit agenției TASS.

Trump a confirmat că atacul Statelor Unite a fost efectuat cu scucces. „Maduro a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa“

Reacțiile de la Moscova vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat o „lovitură de amploare” împotriva Venezuelei, susținând că președintele Nicolás Maduro și soția sa au fost „capturați” și evacuați din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP

