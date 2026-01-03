Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

Administrația Trump a susținut ani de zile că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, este un „criminal“ și a încercat să-l urmărească penal prin intermediul sistemului judiciar american, relatează CNN Venezuela.

În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost pus sub acuzare în Districtul Sudic din New York pentru acuzațiile de „narcoterorism”, conspirație pentru importul de cocaină și infracțiuni conexe.

Administrația Trump a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean. Această recompensă a crescut la 25 de milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, la începutul lunii ianuarie 2025, și a fost majorată în continuare la 50 de milioane de dolari în august 2025, după ce Trump a preluat președinția pentru un al doilea mandat și a desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă străină.

Guvernul SUA susține că Maduro este liderul acestui grup, pe care îl descrie drept o organizație criminală.

„Această acuzație, această afirmație că regimul Maduro este o organizație narcoteroristă, nu se bazează pe retorică politică sau speculații. Se bazează pe dovezi prezentate unui mare juriu din Districtul Sudic al statului New York, care a emis un rechizitoriu”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-o conferință de presă luna trecută.

Trump a anunțat capturarea lui Maduro

Trump a declarat, sâmbătă dimineață, într-o postare pe rețelele de socializare, că Maduro a fost capturat „în colaborare cu forțele de ordine americane” și a promis mai multe detalii pe parcursul zilei.

Senatorul republican american Mike Lee din Utah a declarat că a vorbit cu Rubio, sâmbătă dimineață, iar cel mai important diplomat american l-a informat „că Nicolás Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat pentru acuzații penale în Statele Unite și că acțiunea din Caracas, din această dimineață, a fost desfășurată pentru a-i proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare”.

Subsecretarul de stat Christopher Landau a declarat într-o postare pe X că operațiunea administrației a adus „o nouă zi pentru Venezuela”. „Tiranul a dispărut. Acum – în sfârșit – va fi judecat pentru crimele sale”, a scris Landau.

Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.

Cum a ajuns la putere Nicolas Maduro

Nicolás Maduro Moros s-a născut la Caracas pe 23 noiembrie 1962 și a devenit președinte al Venezuelei după moartea lui Hugo Chávez în 2013. Ultimul moștenitor al chavismului, care guvernase pe fondul acuzațiilor de fraudă și cu autoritarism, a fost capturat în primele ore ale zilei de 3 ianuarie 2026, în cadrul unei intervenții militare americane.

Înainte de a ocupa funcții în stat, a fost lider sindical și, în tinerețe, a lucrat ca șofer de autobuz, o imagine pe care el însuși a folosit-o ca parte a narațiunii sale publice, căreia în ultimele săptămâni i s-a adăugat o fațetă „pacifistă” în fața tensiunii exercitate de Donald Trump.

Educat în Cuba, Maduro a fost parlamentar, ministru de externe și vicepreședinte în timpul mandatului lui Chávez (1999-2013).

Maduro a fost desemnat de Chávez drept succesor al său pe 9 decembrie 2012, înainte ca președintele de atunci să călătorească în Cuba pentru a trata cancerul care a dus la moartea sa trei luni mai târziu.

După moartea lui Chávez, Maduro a preluat funcția de șef al statului și a câștigat alegerile prezidențiale din 2013; ulterior, a fost reales în alegerile din 2018 și a fost proclamat câștigător la alegerile din iulie 2024 (rezultate puse la îndoială de opoziție și nerecunoscute de zeci de țări).

Prin urmare, din 2013, Maduro a rămas la putere neîntrerupt, lăudându-se cu sprijinul permanent al Forțelor Armate: 4.687 de zile la putere până la 3 ianuarie 2026.

Mandatul său a fost marcat de o criză economică profundă, proteste de masă și acuzații de încălcare a drepturilor omului. Curtea Penală Internațională a deschis o anchetă privind crimele împotriva umanității comise împotriva guvernului său pentru evenimentele din 2017.

Pe scena internațională, administrația SUA și alte capitale au impus sancțiuni împotriva guvernului venezuelean și au pus la îndoială legitimitatea mai multor voturi – măsuri care au inclus sancțiuni sectoriale, înghețarea activelor și restricții privind vizele.

Maduro a obținut ridicarea parțială a sancțiunilor americane și a convins Statele Unite să elibereze doi dintre nepoții soției sale condamnați pentru trafic de droguri, precum și omul de afaceri Alex Saab , acuzat că i-ar fi fațadă și judecat în Florida pentru spălare de bani.

În 2020, Departamentul de Justiție al SUA a depus acuzații împotriva lui Maduro și a mai multor asociați pentru presupuse infracțiuni de trafic de droguri și narcoterorism.

