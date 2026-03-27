Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre discuţiile cu liderii europeni, la Bruxelles, că el are luxul acesta, spre deosebire de alţi decidenţi din România, că poate să comunicde direct cu ei şi nu are nevoie de şef de cabinet să-i facă traducerea, el făcând aluzie directă la premierul Ilie Bolojan.

„Ieri am avut multe întâlniri, nu doar cu Roberta Metsola, am avut şi cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European. Am fost la aceste întâlniri cu Victor Negrescu, cu Claudiu Manda. Am avut întâlniri cu colegii din Partidul Socialist European şi asta e un lucru important, unde evident am făcut politică. În Partidul Socialist European, evident, au fost discuţii, nu altele decât cele pe care le consider normale”, a declarat Sorin Grindeanu, despre întâlnirile pe care le-a avut la Bruxelles.

Președintele PSD a menţionat că „toată lumea încearcă să facă schimb de informaţii şi el să afle lucruri despre anumite politici ale Comisiei, care vin de la Bruxelles şi dânşii vor să afle care-i situaţia la zi în România”.

Grindeanu a continuat: „Eu am luxul acesta, spre deosebire de alţi decidenţi din România, că pot să comunic direct cu ei. N-am nevoie de şef de cabinet să-mi facă traducerea”.

