Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus

Guvernul Bolojan s-a reunit, de la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru a adopta OUG-ul care prelungește cu trei luni limitare adaosului comercial la alimentele de bază. Pe lângă adoptarea OUG-ului, Guvernul a aprobat memorandumul privind semnarea de către România a Acordului de parteneriat UE-Mercosur.

MAE vrea să trimită ambasadorul României la Bruxelles să voteze pentru partea politică a Acordului UE-Mercosur, însă Ministerul Agriculturii a dat aviz nefavorabil, în timp ce Ministerul Justiției a oferit aviz favorabil cu observații.

„Memorandumul prevede aprobarea semnării de către România, în nume național, a Acordului de parteneriat UE–Mercosur, în contextul în care respectivul acord a fost deschis spre semnare de către statele membre, cu posibilitatea semnării la 25 martie și, respectiv, 1 aprilie 2026. Odată semnat, acest acord în nume național urmează să parcurgă procedurile de ratificare în plan național, iar MAE, împreună cu MEDAT, vor elabora proiectul legii de ratificare, care va fi supus aprobării Parlamentului României”, a anunțat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.

Acordul UE-Mercosur intră în vigoare în România de la 1 mai

De asemenea, Ioana Dogioiu a anunțat că, în urma aprobării acestui memorandum, acordul va intra efectiv în vigoare provizoriu, de la 1 mai și în România „cu toate clauzele lui, inclusiv cu elementele de regulament prin care se acordă acea protecție pentru producătorii interni”.

„Acest memorandum face ca acordul să intre în vigoare, efectiv, provizoriu de la 1 mai, cu toate clauzele lui, inclusiv cu elementele de regulament prin care se acordă acea protecție pentru producătorii interni, pentru a nu mai fi așteptat momentul ratificării, respectiv la momentul CJUE. Efectiv în urma acestei semnături, acordul va intra în vigoare efectiv de la 1 mai, dar o intrare în vigoare provizorie”.

Astfel, acordul comercial interimar se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai între UE și toate țările Mercosur care și-au finalizat procedurile de ratificare și au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie, și anume Argentina, Brazilia și Uruguay. Paraguay a ratificat recent acordul și se preconizează că își va trimite notificarea în curând.

