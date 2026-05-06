Mai ninge sau nu în România primăvara aceasta? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather și EaseWeather.

Primăvara este unul dintre cele mai imprevizibile anotimpuri. La fel ca în anii precedenți, și anul acesta am avut parte atât de temperaturi ridicate, cât și de frig, ploi și chiar ninsoare.

Mai ninge sau nu în luna mai?

Meteorologii Accuweather și EaseWeather au anunțat dacă mai ninge sau nu în România în această primăvară. În ciuda faptului că va fi o lună ploioasă, temperaturile vor fi destul de ridcate și plăcute. De asemenea, nu mai sunt anunțate ninsori, iar vremea se menține stabilă.

În fotografiile de mai jos sunt ilustrate progonozele meteo pentru două zone în care ninsoarea și-a făcut apariția chiar și în luna mai: Predeal și Azuga. Acum se poate observa că zăpada lipsește, semn că primăvara și-a intrat în drepturi chiar și la munte.

Luna mai va fi o lună a contrastelor. Deși meteorologii anunță ploi în mare parte a timpului, vom avea parte de vreme însorită. Minimele se situează la 11 grade Celsius, în timp ce maximele ajung la 18 de grade Celsius la Predeal. La Azuga, minimele ajung la 8 grade Celsius, iar maximele pot urca chiar și la 22 de grade Celsius.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

