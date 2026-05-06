6 Mai, calendarul zilei: George Clooney împlinește 65 de ani. Hindenburg, cel mai mare dirijabil construit vreodată, ia foc

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 6 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

George Clooney este unul dintre cei mai cunoscuți actori și regizori de la Hollywood, apreciat atât pentru talentul său artistic, cât și pentru implicarea în cauze umanitare. S-a născut pe 6 mai 1961, în Lexington, Kentucky, într-o familie cu legături în televiziune, ceea ce i-a influențat drumul spre actorie. A devenit celebru în anii ‘90 datorită rolului din serialul ER, iar ulterior și-a consolidat cariera prin filme de succes precum Ocean’s Eleven, Syriana (pentru care a câștigat un premiu Oscar) și Gravity. Pe lângă actorie, Clooney este și un regizor respectat, semnând filme precum Good Night, and Good Luck, care abordează libertatea presei, și The Ides of March, un thriller politic. De asemenea, este cunoscut pentru activismul său în domeniul drepturilor omului și pentru implicarea în diverse campanii caritabile la nivel global. De-a lungul carierei, George Clooney a câștigat numeroase premii, inclusiv două Oscaruri (unul pentru actorie și unul ca producător pentru filmul Argo). Este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din industria filmului, dar și un model de implicare civică.

Pe 6 mai 1937 a avut loc unul dintre cele mai dramatice accidente din istoria aviației: dezastrul dirijabilului LZ 129 Hindenburg. Considerat cel mai mare dirijabil construit vreodată, acesta aparținea Germaniei naziste și era folosit pentru transportul de pasageri peste Oceanul Atlantic. În timp ce încerca să aterizeze la Naval Air Station Lakehurst, în New Jersey, dirijabilul a fost cuprins brusc de flăcări. În doar câteva zeci de secunde, imensa structură a fost distrusă complet, sub privirile îngrozite ale martorilor. Tragedia s-a soldat cu moartea a 36 de persoane – pasageri și membri ai echipajului – și a șocat întreaga lume. Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită cu certitudine, însă se crede că hidrogenul inflamabil folosit pentru ridicare a favorizat propagarea rapidă a focului. Acest eveniment a marcat sfârșitul erei dirijabilelor ca mijloc principal de transport aerian, determinând o schimbare majoră către avioanele moderne, considerate mai sigure. Evenimentul rămâne până astăzi un simbol al fragilității tehnologiei în fața imprevizibilului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1758: Maximilien Robespierre 🇫🇷 🗣️ revoluționar

🎂1856: Sigmund Freud 🇦🇹🧠 fondator al școlii psihologice de psihanaliză

🎂1868: Țarul Nicolae al II-lea 🇷🇺♚ A fost asasinat împreună cu întreaga sa familie de către bolșevici la ordinul lui Lenin

🎂1895: Rudolph Valentino 🇺🇸🎬 Supranumit „The Latin Lover”, a reprezentat unul dintre cele mai populare sex simboluri ale anilor 1920

🎂1915: Orson Welles 🇺🇸📽️ A devenit faimos după emisiunea radio din 30 octombrie 1938 în care a lecturat Războiul lumilor al lui H. G. Wells, provocând panică printre auditori. Oscar pentru „Citizen Kane”, 1941

🎂1933: Mircea Chiorean 🇷🇴🩺, medic și profesor universitar, co-fondator SMURD

🎂1938: Jean-Michel Cousteau 🇫🇷⚓️ explorator oceanografic

🎂1945: Bob Seger 🇺🇸🎤 printre cei mai renumiți interpreți de heartland rock. Metallica i-a preluat piesa Turn the Page (1973) pe albumul Garage Inc. (1998)

🎂1953: Tony Blair 🇬🇧🗣️

🎂1961: George Clooney 🇺🇸🎬 2 Oscaruri, Syriana (2005) – pentru actor secundar & Argo (2012) – pentru producție

🎂1977: Sebastian Colțescu 🇷🇴⚽️ arbitru

🎂1983: Daniel Alves 🇧🇷⚽️

🎂1989: Dominika Cibulková 🇸🇰🥎

🎂1993: Naomi Scott 🇬🇧🎬 The Martian (2015), Charlie’s Angels (2019), Aladdin (2019), Smile 2 (2024)

Decese 🕯

🕯️1945: Corneliu Georgescu 🇷🇴🗣️ avocat și politician, membru fondator al Mișcării Legionare

🕯️1961: Lucian Blaga 🇷🇴✒️

🕯️1992: Marlene Dietrich 🇩🇪🇺🇸🎬 s-a reinventat constant, începând a fi cântăreață de cabaret, fată din cor și actriță în filme germane în Berlinul anilor ’20, stea la Hollywood de-a lungul anilor ’30, și în final, o interpretă internațională, devenind una din idolii secolului al XX-lea

🕯️2016: Patrick Ekeng 🇨🇲⚽️ stop cardio-respirator chiar pe teren, în meciul Dinamo – Viitorul 3-3

Calendar 🗒️

🗒️1527: Sfârșitul Renașterii. Trupele conduse de Carol, duce de Burbon, au invadat Roma, ucigând peste 4.000 de locuitori și jefuind orașul

🗒️1536: Regele Henric al VIII-lea ordonă ca biblii în limba engleză să fie plasate în fiecare biserică

🗒️1639: A fost încheiată construcția Bisericii „Trei Ierarhi” din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu; aici se află mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir și Vasile Lupu

🗒️1682: Ludovic al XIV-lea își mută întreaga curte la Versailles devenind astfel sediul oficial al guvernului Franței

🗒️1791: Palatul Luvru din Paris a fost transformat în muzeu

🗒️1849: Trupele revoluționare maghiare conduse de maiorul Imre Hatvani sunt înfrânte decisiv de către armata lui Avram Iancu

🗒️1872: Înființarea Agenției Diplomatice Române la Berlin

🗒️1888: Victor Babeș face primele vaccinări antirabice la București

🗒️1889: Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului în cadrul expoziției universale din Paris

🗒️1899: România participă la prima Conferință a Păcii, care a avut loc la Haga

🗒️1919: Începe al Treilea Război anglo-afgan. Se va termina cu un armistițiu la 8 august 1919

🗒️1928: La Alba Iulia are loc o mare adunare convocată de Partidul Național Țărănesc, cu scopul de a obliga guvernul liberal să demisioneze

🗒️1937: Hindenburg, cel mai mare dirijabil construit vreodată, ia foc în timp ce încerca să aterizeze la Lakenhurst, New Jersey. Victime: 36 de pasageri și membri ai echipajului

🗒️1949: Ziua de naștere a informaticii moderne. Maurice Wilkes și o echipă de la Universitatea din Cambridge au executat primul program stocat pe calculatorul EDSAC, bazat pe arhitectura Neumann

🗒️1984: Are loc, la Palatul Sporturilor din București, gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci

🗒️1990: „Podul de flori” de peste Prut – prima deschidere a frontierelor dintre România și Republica Moldova

🗒️1994: Inaugurarea oficială a tunelului de sub Canalul Mânecii

🗒️2001: Siria: Papa Ioan Paul al II-lea devine primul papă care intră într-o moschee

🗒️2007: Nicolas Sarkozy este ales președinte al Franței

🗒️2023: Londra: Regele Charles al III-lea al Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord este încoronat la Westminster Abbey

CITEȘTE ȘI:

5 Mai, calendarul zilei: Henry Cavill împlinește 43 de ani, Lance Henriksen 86. Se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa

4 Mai, calendarul zilei: Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani. Se stinge George Enescu

3 Mai, calendarul zilei: Ziua Internațională a Libertății Presei. La 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioană absolută a Europei