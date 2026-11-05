Incendiu puternic în New York. Șase oameni și-au pierdut viața și șapte au fost rănite

Un incendiu izbucnit la o locuință cu două etaje din New York, cartierul Sunset Park din Brooklyn, a izbucnit joi dimineața. Șase persoane au murit și alte șapte persoane au fost rănite, printre care și trei pompieri.

Aproximativ 200 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului din Brooklyn. Departamentul de Pompieri a anunțat că patru persoane au murit la fața locului și alte două persoane cu răni grave au fost transportate la spital, unde au fost declarate decedate.



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Alte patru persoane sunt în stare critică. Trei pompieri au suferit răni minore. Identitatea și vârsta victimelor n-a fost comunicată încă.

Potrivit Associated Press, la fața locului, anchetatorii au găsit o baterie litiu-ion. Încă nu se știe dacă aceasta ar fi cauzat incendiul.

Locuința care a fost cuprinsă de incendiu a fost construită din 1915.

„A fost un incendiu devastator”, a spus primarul Zohran Mamdani al orașului New York în conferința de presă.

Săptămâna trecută, o baterie a provocat un incendiu în Bronx. Un băiat și-a pierdut viața. Anul acesta, 400 de incendii au fost provocate de baterii de litiu-ion, rezultând șase decese și 70 de persoane rănite.