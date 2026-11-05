Premierul italian Giorgia Meloni avertizează țările din Europa că riscă să devină irelevante în negocierile de pace pentru Ucraina

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat joi că Europa riscă să devină ignorată și irelevantă în negocierile de pace ale Ucrainei cu Rusia.

Șefa guvernului italian a propus o soluție: să înceteze competiția inițiativelor diplomatice și Europa să vorbească cu o singură voce în numele tuturor europenilor la masa negocierilor printr-un singur reprezentant.

Într-o scrisoare pentru președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, Meloni a spus că proliferarea diferitelor formate de negociere fac Europa să fie mai puțin credibilă și dă impresia că procedează aleatoriu când vine vorba de probleme internaționale de mare importanță.

Ea a mai scris că nu caută să negocieze la masa discuțiilor în numele Italiei, dar că guvernul de la Roma nu se angajează să negocieze fără mandat al Uniunii Europene.

Meloni face apel către liderii europeni să decidă cine ar trebui să reprezinte blocul european la negocierile dintre Ucraina și Rusia.

Problema aceasta ar urma săfie discutată la Consiliul European de la Dublin săptămâna viitoare și o decizie formală ar urma să fie luată în decembrie de către Marea Britanie, Norvegia și partenerii europeni.

Între 18 și 19 noiembrie este programat un summit APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) la Shenzhen.

Printre participanți se numără președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin, președintele american Donald Trump, premierul japonez Sanae Takaichi, premierul australian Anthony Albanese, premierul canadian Mark Carney, președintele sud-coreean Lee Jae Myung, președinta mexicană Claudia Sheinbaum, președintele filipinez Bongbong Marcos și alți lideri asiatici și sud-americani.

Europa n-are niciun reprezentant la acest summit care ar putea rămâne în istorie pentru că Trump, Xi și Putin ar urma să discute despre încetarea războiului din Ucraina.

Sursa Foto: Guvernul Italiei