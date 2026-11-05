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Alexandru Nazare anunță că au început discuțiile pentru construcția bugetului pe 2027. Ministerele trebuie să-și justifice cheltuielile și să prezinte necesarul pentru investiții

Alexandru Nazare anunță că au început discuțiile pentru construcția bugetului pe 2027. Ministerele trebuie să-și justifice cheltuielile și să prezinte necesarul pentru investiții
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare publicată pe rețelele sociale că au început, în ședința de Guvern de joi, discuțiile pentru construcția bugetului pe anul 2027. Potrivit acestuia, ministerele și celelalte instituții publice trebuie să transmită propunerile privind limitele de cheltuieli și să completeze datele referitoare la investiții, fonduri europene, cheltuieli de personal și programe bugetare.

Alexandru Nazare spune că, la 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral din bugetul de stat transmiseseră Ministerului Finanțelor propunerile privind limitele de cheltuieli. Datele referitoare la celelalte componente bugetare sunt încă în curs de completare, iar unele instituții înregistrează întârzieri.

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„La 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral din bugetul de stat transmiseseră Ministerului Finanțelor propunerile de limite de cheltuieli. Este un pas important la acest moment, iar datele privind investițiile, fondurile europene, cheltuielile de personal și programele bugetare sunt încă în curs de completare. Unele instituții sunt avansate, altele trebuie să recupereze întârzierile”, a scris ministrul Finanțelor pe Facebook.

Ministrul a cerut finalizarea și transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie, iar până miercuri, 11 noiembrie, toate instituțiile trebuie să verifice și să completeze datele pentru fiecare sursă de finanțare și componentă solicitată.

„Am cerut finalizarea și transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie, iar până miercuri, 11 noiembrie, verificarea și completarea datelor pentru toate sursele de finanțare și componentele solicitate”.

Ministerele și instituțiile trebuie să justifice necesarul de finanțare pentru proiecte

Unul dintre principalele puncte ale discuțiilor îl reprezintă identificarea proiectelor și programelor care nu vor mai beneficia de finanțare începând cu 2027. Nazare le-a cerut instituțiilor să clarifice această situație împreună cu reprezentanții ministerului.

„Tot în această etapă trebuie clarificate, împreună cu Ministerul Finanțelor, proiectele și programele care nu vor mai fi finanțate începând cu 2027”.

Potrivit ministrului, noul sistem informatic va permite evaluarea transparentă a solicitărilor instituțiilor, a justificărilor pentru programele bugetare și a necesarului de investiții. Autoritățile trebuie să identifice obligațiile deja asumate, costurile continuării proiectelor și rezultatele urmărite prin fiecare alocare bugetară.

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

„Digitalizarea bugetului trebuie să însemne o fundamentare mai bună a deciziilor şi un nivel mai ridicat de asumare. Noua platformă ne permite să analizăm transparent solicitările instituțiilor, justificările programelor și necesarul pentru investiții. Avem nevoie să știm ce obligații sunt deja asumate, cât costă continuarea proiectelor și ce rezultate susține fiecare alocare”.

Astfel, limitele de cheltuieli vor fi propuse pe baza acestor informaţii şi a estimărilor privind veniturile, urmând să fie aprobate de Guvern. Nazare a subliniat că solicitările introduse în platformă nu echivalează automat cu alocări aprobate şi că bugetul pentru 2027 trebuie construit în funcţie de resursele care pot fi susţinute în mod realist, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului.

Reducerea deficitului și evaluările agențiilor de rating, printre obiectivele bugetului pe 2027

Ministrul Finanțelor a subliniat că bugetul pentru 2027 trebuie construit în funcție de resursele financiare disponibile și cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar. El a subliniat că un buget credibil, împreună cu rezultatele execuției bugetare din 2026, vor conta în evaluările agențiilor de rating de la începutul anului viitor.

„Miza depășește distribuirea sumelor între instituții. Un buget credibil pentru 2027, alături de rezultatele execuției din acest an, sunt esențiale în evaluările agențiilor de rating de la începutul anului viitor. Menținerea disciplinei și respectarea angajamentelor pot crea, ulterior, condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei de la negativă la stabilă. Aceasta este o posibilitate pe care trebuie să o susținem continuu prin rezultate, nu un obiectiv garantat”.

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Nazare a mai explicat că reducerea deficitului este necesară şi pentru diminuarea presiunii pe costurile de finanţare ale economiei deoarece, atunci când statul se împrumută în volume mari, acesta atrage resurse care ar putea fi utilizate pentru investiţii private şi contribuie la menţinerea unor costuri ridicate ale banilor. Așadar, o consolidare fiscală credibilă ar putea reduce această presiune şi ar permite companiilor să acceseze mai uşor finanţare.

În plus, în 2027, odată cu încheierea PNRR, ministrul a subliniat că autoritățile vor trebui să utilizeze mai eficient fondurile europene disponibile, să se bazeze pe venituri colectate sustenabil și să încurajeze investițiile private.

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