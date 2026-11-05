Călin Georgescu le răspunde, de după gratii, românilor care i-au trimis scrisori: „Vă citesc, vă simt, vă înțeleg” / „Se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi”

Călin Georgescu a transmis joi, 5 noiembrie, un nou mesaj din Arestul Central al Poliției Capitalei, adresat românilor care i-au trimis scrisori în perioada în care se află după gratii. Fostul candidat la alegerile prezidențiale le mulțumește pentru gândurile și sentimentele transmise și vorbește despre credință, iubire și speranță. Mesajul vine în contextul în care, noapte de noapte, susținătorii săi se adună în fața Arestului Central din București, unde protestează și cer eliberarea acestuia.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, prin intermediul soției sale, Cristela Georgescu, fostul candidat la Președinția României le transmite un mesaj emoționant celor care îi sunt alături și care au ales să îi scrie în această perioadă.

„Dragii mei, Primesc scrisorile voastre. Forța lor lăuntrică mă emoționează. Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Dincolo de cuvinte, se aude cum bate inima voastră și se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi”, se arată în mesajul semnat de Călin Georgescu.

Acesta continuă cu un îndemn la iubire și solidaritate, subliniind că legăturile sufletești pot depăși inclusiv barierele fizice ale detenției.

„Iubirea a învins și învinge întotdeauna. Ea este mai puternică decât orice zid și orice despărțire. De altfel, dacă nu ai iubire, nu poți transmite nimănui nimic cu adevărat”, mai transmite fostul candidat.

Mesajul se încheie cu o referire la credință și la viitorul României:

„Nădăjduim în Dumnezeu ca iubirea să cuprindă inima fiecărui român. Atunci țara va înflori. Mare este Numele Sfintei Treimi!”, a transmis Călin Georgescu, în mesajul datat 5 noiembrie 2026.

Cristela Georgescu explică modul în care sunt transmise mesajele soțului său

La finalul postării, Cristela Georgescu a ținut să facă o precizare referitoare la modul în care soțul său poate comunica din arest, în condițiile în care acesta nu are acces la internet și nici la telefonul mobil.

„Clarificare. Călin nu are acces la internet și la telefon mobil, dar are dreptul să comunice cu mine de pe un telefon fix. Mesajele îi aparțin, dar sunt publicate de mine”, a explicat Cristela Georgescu.

Astfel, mesajele publicate în numele fostului candidat sunt transmise prin intermediul soției sale, care asigură comunicarea acestuia cu susținătorii din mediul online.

Proteste noapte de noapte în fața Arestului Central. Susținătorii cer eliberarea lui Călin Georgescu

Mesajul apare pe fondul manifestațiilor care continuă în fața Arestului Central din Capitală, locul în care Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.

De mai bine de o lună, zeci și, în anumite seri, sute de persoane se adună în fața clădirii pentru a-și manifesta solidaritatea cu fostul candidat la prezidențiale și pentru a solicita eliberarea sa.

Protestatarii vin cu steaguri tricolore, pancarte și mesaje de susținere, iar scandările lor răsună seară de seară în zona Arestului Central.

Miercuriu 4 noiembrie, s-a înregistrat a 37-a noapte consecutivă de manifestații. În ciuda temperaturilor scăzute, susținătorii lui Georgescu au revenit în fața arestului și au scandat mesaje precum „Nu plecăm!”, „Căline, Căline, Iisus este cu tine!”, „Arestați hoții, nu patrioții!” și „Justiție, nu corupție!”.

Pentru participanți, manifestațiile au devenit o formă constantă de susținere a fostului candidat, dar și de contestare a măsurii arestării preventive dispuse în cazul său.

Unii dintre manifestanți au petrecut inclusiv nopțile în apropierea arestului, în corturi, afirmând că intenționează să continue protestele.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv. O nouă cerere de eliberare, analizată pe 9 noiembrie

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat respinge acuzațiile, iar soția sa a susținut în repetate rânduri că acesta este nevinovat. Până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare, beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive pentru încă 30 de zile, până la 27 noiembrie inclusiv.

Joi, 5 noiembrie, Tribunalul București urma să analizeze o nouă solicitare a avocaților săi privind înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Instanța a amânat însă judecarea cererii pentru luni, 9 noiembrie.

În acest context, mesajul transmis de Călin Georgescu celor care îi trimit scrisori reprezintă o nouă formă de comunicare cu susținătorii săi, în timp ce situația sa juridică rămâne în atenția opiniei publice, iar manifestațiile de la Arestul Central continuă.