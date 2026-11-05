Oana Lis revine cu un nou mesaj, însoțit de o fotografie cu fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, învelit complet, din cauza frigului din locuință.

„E frig azi, Viorel s-a ascuns în sarcofag”, este mesajul Oanei Lis.

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În timp ce internauții apreciază simțul umorului dezvoltat al soției lui Viorel Lis, aceasta spune că ultima factură la energie electrică i-a pus „capac”.

Oana Lis a spus că are de plătit câteva sute de lei la curent, chiar dacă nu a folosit nici AC-ul, nici caloriferul electric.

Potrivit acesteia, Viorel Lis (82 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate și temperaturile scăzute ar contribui la agravarea lor.

„Ce nervi am, a venit factura de lumina vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, că îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris, anterior, Oana Lis pe Facebook.

Totuși, factura de 330 de lei pare un mizilic, pe lângă cele primite de unele dintre persoane care au comentat la postarea Oanei.

Acestea scriu că au primit facturi de 380, 780, 800 și chiar 1.100 de lei, la curent.

Din păcate, fostul edil al Capitalei se confruntă cu probleme medicale. Potrivit Oanei Lis, Viorel Lis are un diabet de 20 de ani și vederea îi este afectată în proporție de 80%.