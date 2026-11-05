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Întrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev

Luiza Dobrescu
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Gândul l-a întrebat pe ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre sprijinul acordat de România de la începutul războiului. Oficialul ucrainean a vorbit despre relația bilaterală, cooperarea militară, Portul Constanța și proiectele comune, însă nu a oferit o sumă privind ajutorul financiar acordat de țara noastră Kievului.

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România este pentru noi unul dintre cei mai importanți aliați și vecini”

Întrebat câți bani a oferit România Ucrainei în cei aproape patru ani de război, ministrul ucrainean de Externe a evitat să indice o valoare concretă și a pus accentul pe importanța parteneriatului dintre cele două state.

Ministrul a descris România drept unul dintre cei mai importanți aliați și vecini ai Ucrainei și a enumerat mai multe domenii în care cele două țări colaborează.

„România este pentru noi unul dintre cei mai importanți aliați și vecini. Chiar și în timpul războiului, am stabilit proiecte benefice pentru ambele țări. Avem cooperare în domeniul securității. Am discutat despre afacerea cu drone și suntem deschiși. Aveți nevoie de tehnologie în ceea ce privește dronele, iar prin experiența dumneavoastră ați deschis pentru noi coridoarele de tranzit și Portul Constanța”, a declarat oficialul ucrainean.

Acesta a vorbit și despre schimburile comerciale dintre România și Ucraina, pe care le-a estimat la aproximativ două milioane de euro, potrivit propriei declarații. Ministrul a susținut că există un potențial important de dezvoltare a relațiilor economice și a menționat infrastructura de la graniță drept unul dintre domeniile în care cele două state ar putea colabora.

„Am fost impresionat de calitatea drumurilor dumneavoastră și putem să încercăm să dezvoltăm și această cale de cooperare: dezvoltarea infrastructurii noastre de la graniță”, a mai spus ministrul.

Câți bani a oferit, de fapt, România Ucrainei

România cheltuie aproximativ 38 de milioane de euro pe lună, respectiv 450 de milioane de euro pe an, pentru sprijinul acordat Ucrainei, potrivit calculelor rezultate din datele prezentate de Radu Miruță, în luna iulie. Potrivit oficialului, acest efort financiar înseamnă mai puțin de doi euro pe lună pentru fiecare român.

În urmă cu patru luni Miruţă publica un mesaj pe Facebook în care afirmă că cheltuiala pentru sprijinul Ucrainei este de mai puţin de doi euro pe lună pentru fiecare român. În postare, Miruță făcea referire la un răspuns al Consiliului Fiscal transmis în urma unei solicitări formulate de europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

Potrivit datelor comunicate de Consiliul Fiscal europarlamentarului AUR, România a sprijinit Ucraina cu aproximativ 1,5 miliarde de euro, echivalentul a 0,6% din PIB-ul din 2021, în perioada februarie 2022 – iunie 2025, după declanșarea invaziei ruse.

Miruță a subliniat că cifrele sunt publice şi că Ministerul Finanţelor a răspuns oficial solicitării AUR, dar răspunsul nu a fost promovat deoarece demontează propaganda. El a adăugat că ajutorul include nu doar bani, ci și arme, dar că informațiile despre astfel de livrări nu vor fi făcute publice.

„«România o duce prost pentru că ajută Ucraina» – FALS. ADEVĂRUL: România nu are probleme economice pentru că sprijină Ucraina. Le are pentru că, timp de 36 de ani, prea mulţi au risipit şi au furat bani publici. Am discutat, inclusiv în CSAT, desecretizarea tuturor informaţiilor care pot fi făcute publice. Aşa cum a explicat şi preşedintele României, mişcările de echipamente militare trebuie să rămână clasificate, pentru protejarea securităţii noastre. Nu este strategic de expus public ce anume din depozitele de armament a fost scos. În privinţa banilor, însă, cifrele sunt publice. Ministerul Finanţelor a răspuns oficial unei solicitări formulate de AUR, dar acel răspuns nu a mai fost promovat, pentru că demontează propaganda: mai puţin de 2 euro pe lună pentru fiecare român. Mai puţin decât costul unui pachet de ţigări pentru ca războiul să fie ţinut cât mai departe de graniţele României”, a transmis Miruţă pe Facebook.

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