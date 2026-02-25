Nicușor Dan, înfierat de tabăra #rezist pentru că a mers la Consiliul Păcii al lui Trump și nu s-a dus la Zelenski la comemorarea a 4 ani de război. „E politica de stat deja alinierea cu Axa Washington – Moscova?” / „Ne întrebăm cum a trecut președintele testul de moralitate și de inteligență politică”

E supărare mare în tabăra „Rezist”, iar puseurile de tensiune au fost induse chiar de Nicușor Dan și de agenda prezidențială care i-a nemulțumit teribil pe unii dintre susținătorii săi declarați. Șeful statului a fost luat la „țintă” și „beștelit” în mediul online pentru că s-a întâlnit cu Donald Trump la Consiliul pentru Pace, însă nu și-a făcut timp să meargă la Kiev, alături de alți lideri europeni care au marcat, împreună cu Volodimir Zelenski, patru ani de război în Ucraina.

După ce „reziștii” au mers in corpore la Cotroceni, atunci când a avut loc festivitatea de învestire a lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, scenariul s-a modificat radical, iar șeful statului este „atenționat” că a făcut o greșeală maximă, impardonabilă.

Mai mulți lideri europeni, printre care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost prezenți la Kiev, iar Nicușor Dan a participat și el la această reuniune a Coaliției de Voință, dar în format „videoconferință”.

La Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan a încercat chiar să discute cu Donald Trump, numai că a fost îndepărtat de un membru al echipei de securitate a liderului american (mai multe detalii AICI)

„Reziștii” sunt deranjați de faptul că Nicușor Dan a mers fizic la Consiliul de Pace – în calitate de observator – și s-a întâlnit cu Donald Trump, ocazie cu care a ținut și un scurt discurs despre modalitatea în care România poate ajuta, în contextul tensiunilor din Gaza.

Aceștia susțin că șeful statului ar fi trebuit să meargă la Kiev, alături de alți lideri europeni, pentru a se întâlni personal cu Volodimir Zelenski. Pentru că nu a făcut-o, Nicușor Dan este muștruluit și pus pe coji de nucă de unii dintre simpatizanții săi „reziști”.

Nicușor Dan, mesaj pe X: „Am participat, alături de alți lideri europeni și cu aceleași viziuni, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință”

Nicușor Dan a transmis și un mesaj pe X, în care a spus că România este alături de Ucraina și că va continua să ofere „tot sprijinul necesar”, apoi a precizat că Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile steagului Ucrainei.

„Patru ani de când Rusia a început războiul său ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, alături de alți lideri europeni și cu aceleași viziuni, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință. România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță.

Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, iar pentru asta suntem recunoscători.

O perioadă atât de lungă de război face ca rezistența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă.

Suntem alături de voi pentru a realiza o pace dreaptă și cuprinzătoare și pentru a stabili garanții de securitate care să prevină posibilitatea oricărei noi agresiuni din partea Rusiei.

Acest lucru rămâne esențial pentru noi, deoarece securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei.

Ca un omagiu adus tuturor ucrainenilor care și-au pierdut viața în timpul acestor patru ani de război brutal, Palatul Cotroceni va fi iluminat astăzi în culorile drapelului Ucrainei”, a scris Nicușor Dan pe X.

Rodica Culcer: „Nicușor Dan s-a dus ca să fie alături de Viktor Orban, sabotorul tuturor eforturilor de ajutorare a Ucrainei”

Jurnalista Rodica Culcer a considerat că Nicușor Dan „nu și-a făcut timp să meargă la Kiev”, în schimb a avut „timp” pentru „evenimentul personal” al lui Donald Trump.

Mai mult, Culcer îi atrage atenția lui Nicușor Dan că, atunci când a mers în SUA, s-a aflat și în preajma „sabotorului” Viktor Orban, cel care pune „frâne” tuturor eforturilor de ajutorare a Ucrainei.

„Nicușor Dan nu și-a facut deci nici acum timp să meargă la Kiev, unde se aflau liderii UE și NATO și o serie de șefi de stat si de guvern pentru a marca 4 ani de când Ucraina rezista eroic invaziei ruse. A avut doar timp pentru evenimentul personal al lui Trump, unde s-a dus ca să fie alături de Viktor Orban, sabotorul tuturor eforturilor de ajutorare a Ucrainei și de sancționare a Rusiei. În această zi, însă, ne întrebăm nu doar cum a trecut presedintele testul de moralitate și de inteligență politică reprezentat de războiul din Ucraina, ci țara noastră în ansamblu (…)”, a scris jurnalista Rodica Culcer în mediul online.

Lucian Mândruță: „E politica de stat deja alinierea cu Axa Washington – Moscova?”

Firește, Lucian Mândruță nu putea să lipsească de pe „scenă”. Fan declarat al lui Nicușor Dan, Mândruță a fost la Cotroceni, la momentul învestirii lui Nicușor Dan, și și-a făcut un selfie cu farfuria cu sarmale.

Acum, Lucian Mândruță este foarte supărat și crede că politica de stat a României se face pe „Axa Washington – Moscova”, dar nuanțează și scrie că „sunt eu un prost care nu știe sa pună întrebările corecte”.

„Azi a lipsit de la Kiev președintele României. Cine altcineva a mai lipsit la nivel înalt? Ungaria si Slovacia. E politica de stat deja alinierea cu Axa Washington – Moscova? Sau sunt eu un prost care nu știe sa pună întrebările corecte si nu înțelege culisele? (…)”, a scris Lucian Mândruță pe pagina sa de Facebook.

Teodor Baconschi le dă cu tifla „reziștilor”: „Traumatizații care acuză recenta prezență a președintelui la Washington”

Fostul ambasador Teodor Baconschi a comentat, pe pagina sa de socializare, această situație și a punctat că „sub Iohannis am fost zero la claritate strategică și comunicare publică”.

Potrivit acestuia, „noua administrație ar trebui să fie și mai prezentă”, dar punctează că din opinia sa nu trebuie trasă concluzia că „traumatizații” care critică vizita în SUA a lui Nicușor Dan „au dreptate” și că Nicușor Dan nu e „îndeajuns de pro-Ucraina”.

„Programul politico-diplomatic legat de 24.02.2026 (patru ani de la declanșarea invaziei putiniste asupra Ucrainei) e destul de limpede, pentru cine nu vrea să bată câmpii:

La Kiev au fost prezenți fizic lideri scandinavi și baltici, pentru un summit în acest format. Lor li s-au adăugat liderii instituțiilor comunitare (CE, Ursula von der Leyen; Consiliul European, Antonio Costa) și Mark Rutte.

Din capitalele respective, președinți și premieri au dat mesaje de susținere a Ucrainei.

Tot azi se desfășoară online o reuniune a Coaliției de Voință, la care participă și președintele României, Nicușor Dan.

Eu sunt de acord că sub Iohannis am fost zero la claritate strategică și comunicare publică.

Sunt de acord și că noua administrație ar trebui să fie și mai prezentă, mai ales că avem un format de cooperare București-Kiev-Chișinău.

Asta nu înseamnă însă că traumatizații care acuză recenta prezență a președintelui nostru la Washington (pentru că se tem să nu se contamineze cu… MAGA) au dreptate să-l acuze că nu e îndeajuns de pro-Ucraina”, a scris Teodor Baconski pe pagina sa de socializare.

