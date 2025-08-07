Prima pagină » Opinii » Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!

Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!

07 aug. 2025, 15:04, Opinii
Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!

Pastila lui Ion Cristoiu, scriitor și publicist. USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!

Când mi-era limpede că Ion Iliescu se va prăpădi, mă întrebam și chiar am și întrebat public ce efecte social-politice vor avea moartea lui Ion Iliescu și desigur înmormântarea, care, potrivit protocolului, potrivit legii, beneficiază de protocolul foștilor șefi de stat. În răspunsul pe care mi l-am dat, plecam de la un adevăr: Ion Iliescu, în ultimii zeci ani, a fost practic dispărut de pe scena publică. Ca să facem o comparație cu Traian Băsescu, nu a fost activ, nu a intervenit în disputele, în bătălia din PSD, nu s-a pronunțat nici măcar în legătură cu anularea alegerilor. Din când în când dădea câte un interviu lui Ionuț Vulpescu, dar, mă rog, în afară de unele în care presa pescuia câte o chestiune a lui despre revoluție, a fost cât de cât în atenția publică cu acel dosar de crime împotriva umanității, odată cu moartea lui s-a terminat și asta.

Și, zic, pentru memoria Ion Iliescu, politicianului Ion Iliescu, liderului Ion Iliescu, era riscul ca aceste manifestări de doliu național să intre în ceea ce am putea numi o rutină de protocol: lumea să fi  fost interesată, cei care știu de el, de Ion Iliescu, hai să vedem cum l-a înmormântat, cine a venit la înmormântare, cine a făcut de gardă… Deci era vorba, pentru personalitatea fostului președinte, era riscul ca el să moară a doua oară, adică a murit.

Nu mai spun că sunt foarte mulți tineri care nu mai știu cine era Ion Iliescu, ce a făcut. Partidul Social-Democrat îl uitase. Tot ce i s-a întâmplat în aceste zile, care exprimă, nu știu, jegoșenia unei părți a societății românești și a clasei politice – deci USR-ul, furcica din Guvern – a pornit și cu ajutorul presei o campanie de diabolizare a lui Ion Ionescu. În primul rând că încălcând protocolul coaliției, a spus că ei nu sunt de acord cu funeraliile naționale, presa lor a pornit o campanie împotriva lui Ion Iliescu, cu tot felul de influenceri și au zis că beau șampanie. Locul, fie unei analize sau a unei indiferențe, l-a luat URA.

Deci murind, Ion Iliescu a trezit ura aia de prin 90, care eu știu, 90, 91, 92, dar nu URA ălora de atunci, ci URA ala de acuma, că nu au nicio treabă cu Ion Iliescu, generația justă de acuma. Ce treabă au? Ion Iliescu e dispărut de 10 ani, să zicem așa, chiar din viața publică. Aceasta l-a înviat pe Ion Iliescu: toată această ură nefirească, neromânească, lipsită de bun simț, ticăloasă în ultimă instanță, exprimată public, încălcând toate regulile creștinești de bun simț.

În primul rând au revitalizat PSD-ul. PSD-ul în sfârșit și-a găsit un dușman în USR și în presa și în mașinăria USR-istă. În al doilea rând, el a avut mulți oameni care l-au apreciat. Toți cei care l-au apreciat s-au simțit deodată jigniți și au început să urască și ei pe tefeliști, iar chiar cei care erau în indiferență au zis: Uite mă, bă, dar ce a făcut mă Ion Ionescu? Despre Ion Iliescu, chiar negativ, s-a scris mai mult decât s-a scris în ultimii zece ani. Deci ce a făcut altceva? L-au înviat pe Ion Iliescu și i-au salvat partidul pentru că acum PSD are deja un dușman chiar în coaliție, USR-ul.

Ion Iliescu i-a bătut la scor pe cei din CDR, pe tefeliști pentru faptul că erau niște imbecili. Adică dacă mă gândesc la România, erau imbecili. Și de aia  PSD-ul a câștigat tot timpul alegerile că s-a dovedit încoace că adversarii lui Ion Iliescu erau niște prosti. Nu au făcut altceva decât în ura lor, că la asta sunt în stare, să-l învie pe Ion Iliescu.

sursa: Mediafax

Mediafax
Tot mai multe cazuri de rujeolă în România
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu: Care au fost marii absenți de la eveniment
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Destin frânt mult prea devreme! Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sibiu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
Proprietarii de apartamente, obligați să achite către stat. Se plătește până la 422 lei pe an, începând cu 1 ianuarie 2026
Evz.ro
Identitatea digitală. Rețeaua ascunsă despre care puțini români știu
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Fostul președinte a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Una dintre verișoarele lui Ion Iliescu a fost și ea prezentă la funeralii, deși starea de sănătate nu îi permitea! Ce a declarat fiul acesteia, care a însoțit-o?
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cutremurele alimentează viața din adâncurile Pământului, arată un studiu
EXCLUSIV Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană
15:55
Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană
EXTERNE Un fost premier avertizează: Nivelul de SĂRĂCIE din Marea Britanie a revenit la cel de acum 60 de ani. „Numărul copiilor săraci crește constant”
15:50
Un fost premier avertizează: Nivelul de SĂRĂCIE din Marea Britanie a revenit la cel de acum 60 de ani. „Numărul copiilor săraci crește constant”
ADMINISTRAȚIE Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”
15:48
Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”
EXTERNE Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”
15:41
Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”
ACTUALITATE Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
15:34
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
MESAJ Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă
15:31
Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă