Ion Cristoiu: Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR se reface pe șest la Cotroceni

Ion Cristoiu: Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR se reface pe șest la Cotroceni

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție coaliția PSD-PNL- USR- UDMR și a spus că „ România are deja două instituții care conduc țara”.

„Administrația Prezidențială a produs sau a emis ieri un comunicat de presă care debutează astfel: „În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni”.

Urmează prezentat pe scurt acordul, care e un text, și care privește câteva principii pe care le va respecta această lege a salarizării. Și apoi ni se spune: „Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către Sorin Grândeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, președintele PNL, Dominic Fritz, președintele USR, și Kelemen Hunor, președintele UDMR. În baza prezentului acord, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege”. Așadar, pornesc de la un verb: au semnat. Distinșii invocați mai înainte sunt într-un război politic”, a spus publicistul.

„Nu era normal să știm și noi?”

„PSD a de a sprijinit sau depus moțiune de cenzură și l-a trântit pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, de fapt, face în așa fel încât PNL aproape că-și va trece în statut că nu va mai face niciodată alianță cu PSD. USR, la fel, alături de PNL. Ba chiar hămăie e mai tare decât PNL la PSD. Și deodată, fără să fi fost informați de Sorin Grindeanu, de Bolojan, de Fritz, de Kelemen Hunor, aflăm că s-a negociat un acord și că a fost semnat și că această negociere a avut loc nu la Palatul Parlamentului, ci la Cotroceni, la Palatul Prezidențial. Prima constatare a unui om uluit ca mine este Unde? Când? Cum?

Totuși, este vorba de un document, o o înțelegere între partide care au alcătuit fosta coaliție și care s-a destrămat și care susțin că ei trec pe stradă și cum se căd unul pe celălalt, trec pe partea cealaltă, așa de în război sunt. Și cu toate acestea au negociat un document și l-au și semnat. Nu era normal să știm și noi, muritorii, unii din PSD-iști alții PNL-iști, alții USR-iști, alții UDMR-iști, că șefii noștri care sunt în război la televizor și peste tot, totuși au reușit să discute, să se înțeleagă asupra unui proiect de lege și chiar să-l semneze. Repet, niciunul dintre cei patru nu au suflat o vorbă până acum, și nici după, în legătură cu un act foarte important, că trebuie să-l știm. Înseamnă că ei se războiesc, dar sunt momente când, iată, se înțeleg”, a adăugat Ion Cristoiu.

„România are deja două instituții care conduc țara”

„În al doilea rând este ce e acela acord politic. Deci, printr-o șmecherie, vreo nouă legi care vizează PNL au fost lăsate pe ultima sută de metri și vine acum un factor de presiune. Dacă nu face repede legile astea, printre care și această lege a salarizării, pierdem banii. Deci, totuși, legea salarizării e o lege, ea nu este dată de Bruxelles, Bruxelles a dat un jalon.

În momentul în care avem PSD în război cu PNL, acest proiect de lege trebuie să fie contestat de către PSD, că de aia avem opoziție. Ori noi constatăm că ei acționează împreună. Și nu în ultimul rând, constatăm că avem o coaliție la Guvern și o coaliție la Palatul Cotroceni. De fapt, România are deja două instituții care conduc țara: coaliția de la guvern fără PSD și coaliția de la președinție, împreună cu PSD”, a conchis publicistul.

