Ion Cristoiu: Dezastrul economiei românești, dezvăluit de Comisia Europeană, nu îngrijorează pe nimeni

În Pastila sa editorială de vineri, 22 mai, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că dezastrul economiei românești, dezvăluit chiar de Comisia Europeană, nu îngrijorează pe nimeni.

„S-a dat publicității prognoza economică de primăvară a Comisiei Europene. Cifrele referitoare la România schițează, dezvăluie un dezastru. Nu cred că, după 1990, România a fost într-o situație mai proastă ca acum. Ia să vedem ce mai zice: astfel, în 2025, România intră aproape în stagnare, cu o creștere economică estimată la doar 0,1%, de zece ori mai lentă decât media Uniunii Europene. Inflația este uluitoare. România are cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Prețurile cresc cu 7% în 2026, față de 3,1%. Deficitul bugetar în România este estimat la 6,2% din PIB pentru 2026, dar este aproape dublu față de media Uniunii. Piața muncii înregistrează și ea cifre îngrijorătoare. Numărul persoanelor ocupate scade cu 0,4%, în timp ce rata șomajului crește ușor. Rata șomajului urcă la 6,3%, peste media Uniunii Europene, de 6%. Repet: din 1990 încoace nu am văzut un tablou mai îngrijorător al economiei românești.

Când vorbești de economie, vorbești de supraviețuirea unei țări și chiar a unui regim. Te-ai fi așteptat ca această prognoză, aceste cifre, să declanșeze un uragan în spațiul public românesc. Politicienii, liderii politici, liderii de partide să se pronunțe, să tragă semnale de alarmă; televiziunile să facă dezbateri; economiștii să se pronunțe. Academia? Da, cu excepția lui Ilie Bolojan, care s-a pronunțat în legătură cu acest tablou, eu nu știu, nu îmi dau seama dacă mai există vreun alt lider politic care să fi tras semnale de alarmă, vreun lider sindical, vreun influencer. Aș spune că e ciudat, dacă n-aș ști că, în România, nu au nicio importanță chestiunile economice. Românii pot să aibă inflație de 50%, să le scadă salariile, să fie dați afară.

Nu sunt preocupați niciodată. Din ’90 încoace, românii nu au votat plecând de la o realitate economică. Adică a venit un partid și a zis: „Redresez economia, ridic nivelul de trai cu nu știu cât la sută, votați-mă”, și nu pentru asta a fost votat. Nu s-a votat după criterii absolut normale pentru o țară de provincie, uitată de guverne, uitată de lume. S-a votat dacă unul era frumos, dacă altul avea pălărie, dacă a zis că luptă împotriva corupției. După asta, în ultimii 20 de ani, au venit uriașele diversiuni: „Diaspora nu e lăsată să voteze”, diversiunea prin care a ajuns la putere unul numit Klaus Iohannis. După asta, „pericolul fascist”, diversiunea prin care a ajuns la putere unul numit Nicușor Dan.

Dacă te uiți în ultima vreme, normal ar fi fost ca această situație economică să inflameze societatea. Nu. Românii s-au inflamat în legătură cu juriul din Moldova, care i-a dat Alexandrei Căpitănescu trei puncte în loc de zece, cât ar fi meritat.

Dacă ONG-urile primesc un leu, sunt obligate să își publice donatorii și cât au primit. Deci asta cu ONG-urile a făcut mai mare tărăboi, mai mare indignare și mai mare revoltă decât situația economică. Nu cred. Deci acest popor este condamnat să ajungă în situația asta: oameni care mor de foame, dar, în același timp, se preocupă pe Facebook de ce n-a luat Alexandra Căpitănescu cinci puncte și nu trei de la juriul moldovean.

Deci acest popor e alcătuit din cetățeni care sunt dați afară din serviciu și, cu toate acestea, au carburant să se ducă până la Sinaia, să stea la coadă la Comarnic, unde se umplu restaurantele, și să se întoarcă tot făcând coadă. Acum, asta este.

Nu cred că există vreun mare sociolog care să reușească să descifreze, repet, sufletul acestui popor, care este interesat de orice prostie. Orice declanșează la noi dezbateri înflăcărate pro și contra pe Facebook și pe TikTok, cu o singură excepție: nivelul lor de trai și situația economică”, spune Ion Cristoiu.