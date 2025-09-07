🚨 A doua moțiune de cenzură a PICAT. Bolojan răspunde acuzațiilor de „TERORISM LEGISLATIV”. Ce se întâmplă în aceste momente în Parlament

Surse din Biroul Camerei Deputaților au afirmat pentru pentru Gândul că moțiunea împotriva reformei de guvernanță corporativă a fost respinsă cu 121 voturi pentru și 1 împotrivă.
Parlamentarii se întrunesc în Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru numărarea voturile pe a doua moțiune de cenzură care vizează reforma guvernanței corporative.
A început votul pentru a doua moțiune de cenzură, pe reforma guvernanței corporative. Parlamentarii puterii își anunță prezența, însă nu votează.
În decursul zilei de azi, a fost respinsă moțiunea de cenzură pe Sănătate.
Cele 4 proiecte vizate de moțiuni de cenzură:
reforma din sănătate,
reforma guvernanței corporative,
reforma privind eficientizarea autorităților administrative autonome (ASF, ANCOM, ANRE),
reforma care cuprinde măsurile fiscale.
„Acest guvern și coaliția s-au angajat în reforme profund sectoriale, pentru a reface încrederea dintre cetățean și stat.
Este o misiunea grea. Trebuie să fim solidari. Guvernul Bolojan a început prin reforme prin care se dorește creșterea veniturilor și tăierea cheltuielilor.
Da, ar fi fost o variantă și relaxarea fiscală, dacă am fi avut creștere economică, dacă am fi putut acoperi cheltuielile mărite prin împrumuturi ieftine. Un deficit de aproape 10% nu poate fi susținut de țara noastră. Cei care spun că creșterea TVA-ului și a taxelor nu înseamnă reforme, printre care mă număr și eu, au dreptate”, a transmis Kelemen Hunor.
„În domenii precum Energia, Transporturile, Apărarea, avem nevoie de companii de stat puternice si conduse profesionist. Este nevoie să schimbăm modul în care funcționează companiile publice, introducem criterii clare de performanță și un mecanism clar și transparent de evaluare a performanței.
Ei nu doresc să eliminăm numărul membrilor din consiliile de Administrație. Nu putem continua cu un stat slăbit în interiorul companiilor.
Ne asumăm responsabilitatea pentru măsurile pe care le luăm. Cei care se opun au folosit termenul de „terorism legislativ”. Nu asta e soluția”, a transmis Bolojan.
„Proiectul pentru restructurarea companiilor publice pe care l-am promovat are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat.
Proiectul de lege este o condiție necesară, dar nu și suficientă. Pentru a atinge acest obiectiv, un rol important îl va avea aplicarea cu bună-credință a noilor prevederi.
În domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și cu rezultate concrete.
În administrația locală, cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate, la transport urban sigur și curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm modul în care funcționează companiile publice.
De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.
Vrem un stat modern, care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile. Este o viziune pe care o împărtășim cu Uniunea Europeană și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, alături de care a fost construit întregul cadru pentru funcționarea întreprinderilor publice.
Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură. Sunt însă surprins că există colegi care ne spun pe față că nu doresc restructurarea companiilor de stat și ar prefera să continue in unele locuri risipa și veniturile disproporționate.
Aceasta este, de fapt, esența moțiunii de cenzură împotriva proiectului care privește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moțiunea de cenzură pe care o discutăm astăzi nu aduce soluții, ci e doar zgomot.
Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă și două salarii medii brute partea variabilă. O recunosc chiar dânșii, în mod explicit, în moțiune.
Îi invit să meargă printre români și să le spună că un salariu de 8.000 de euro pe lună al unui director la stat nu trebuie plafonat.
Semnatarii moțiunii nu doresc nici să reducem numărul de membri din consiliile de administrație, nici să introducem criterii de performanță reale și cuantificabile, nici să întărim supervizarea companiilor de stat.
Nu putem continua cu un stat slăbit nici în interiorul companiilor.
Vreau să spun câteva cuvinte și despre responsabilitate. Noi, cei aflați la guvernare, ne asumăm responsabilitatea pentru măsurile pe care le luăm.
Dar cei din opoziție nu sunt scutiți de responsabilitatea impactului pe care îl au declarațiile și acțiunile proprii.
În căutare de senzațional, parlamentarii opoziției au folosit în mod iresponsabil termenul de „terorism legislativ” pentru a descrie procedura pe care am ales-o. Nu este pentru prima dată când limbajul dânșilor este unul instigator.
Îi întreb așadar pe colegii din opoziție: aceasta este alternativa pe care o propuneți românilor – nu reformelor, da fake-urilor și instigărilor la ură?
Nu aceasta este soluția.
Soluția este să mergem înainte cu reformele pentru un stat mai correct si cu respect pentru români.”
După ce prima moțiune de cenzură a fost respinsă, atmosfera tensionată din Parlament se poate observa și în gesturile premierului Ilie Bolojan, care se joacă nervos cu degetele.
Potrivit surselor din BPR pentru Gândul: moțiunea de cenzură pe Sănătate a fost respinsă cu 108 pentru si 1 impotrivă.
Președintele Senatului, Mircea Abrudeanu, a anunțat că procesul de votare pentru prima moțiune de cenzură s-a încheiat și urmează numărarea voturilor.
Anamaria Gavrilă refuză să participe la moțiunea de cenzură pentru care a semnat pe motiv că cvorumul nu a fost verificat înaintea de începerea votului. Aceasta susține într-un clip live pe Facebook: „Asistăm la un abuz”.
Parlamentarii AUR au decis să participe la votul pentru prima moțiune. După ce toți parlamentarii sunt strigați, voturile vor fi numărate și, ulterior, va fi anunțat rezultatul. Procedura va fi reluată succesiv pentru următoarele trei moțiuni de cenzură.
Parlamentarii se ceartă în privința cvorumului. Mircea Abrudan acuză că cine e prezent în sală se pune ca prezent.
Începe votul pentru prima moțiune pe Sănătate. Parlamentarii Puterii nu votează.
265 de deputați și senatori au semnat listele de prezență, potrivit președintelui Senatuluiu, Mircea Abrudean.
„Sunteți asasinii națiunii române, a democrației din România. Ne acuzați că mințim dar nu spuneți câți bani s-au dat Ucrainei. Dacă acești bani erau direcționați către programul masa caldă… Dacă lăsați o șansă mediului rural din România. Preferați să vă salvați pe voi.”
„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu ”Jos Guvernul”.
Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate.
Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni.
Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR!
PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ! Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor.
Altfel, nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare.
Vă opuneți să taxăm CORECT multinaționalele.
Vă opuneți să LIMITĂM scoaterea banilor corporațiilor în afara țării și să taxăm de TREI ori mai mult vilele și mașinile de lux.
Mai mult – tot voi vă opuneți ca spitalele private BOGATE să plătească atunci când transferă un pacient nejustificat la stat!
Să protejezi, fără rușine, interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale – asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, de AUR!
Și vă opuneți – da, vă opuneți – din greu- să reducem drastic numărul membrilor în Consiliile de Administrație și să tăiem indemnizațiile nesimțite.
Dar, în același timp, liderii voștri- liderii AUR, se înghesuie să pună mâna pe contracte de avocatură bănoase prin care să îi apere în instanțe pe cei mai bogați dintre bugetari! Contra cui? Contra STATULUI, evident!
Acesta este populismul în forma lui pură: nu de doi bani- ci pe mulți bani!
Asta înseamnă să te lauzi inconștient în campanie că dai afară jumătate de milion de bugetari, iar azi să îi aperi cu dinții tocmai pe SUPER-BUGETARII cu mii de euro la stat.
Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok. În Parlament, doar apărați privilegiile!
De fapt, AUR este doar un cameleon politic, perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri, doar ca să demonstreze întotdeauna că este CONTRA – nu contează la ce. Voi credeți că a fi CONTRA înseamnă să fiți ANTI-SISTEM.
Nu – asta demonstrează doar că oportunismul este singura voastră ideologie!
Doamnelor și domnilor,
Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță.
Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea.
Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români!
PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele.
Doamnelor și domnilor,
România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind.
Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune.
PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă.
Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați!
Vom continua să spunem că România are nevoie astăzi ca de aer de RELANSARE ECONOMICĂ. Și, de aceea, săptămâna viitoare, PSD va prezenta public și la nivelul Coaliției- PROGRAMUL de RELANSARE ECONOMICĂ a ROMÂNIEI. Aceasta va fi busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează.
Invit partenerii de guvernare să susțină acest program nu cu vorbe, ci cu sprijin politic, cu proceduri accelerate și execuție! Invit toate partidele, sindicatele și specialiștii să contribuie pentru a-l face mai bun!
Nu vrem să fie doar Programul PSD. Ci vrem să fie PROGRAMUL NAȚIONAL DE RELANSARE ECONOMICĂ A ROMÂNIEI!
România are nevoie de oameni care muncesc, de autostrăzi care se construiesc și de șantiere care se redeschid. Fără asta, niciun discurs nu ține loc de stabilitate. După cum nici o scuză nu plătește factura la curent sau creditul la casă.
Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia pentru ping-pong politic, ci pentru predictibilitate și capacitatea de a produce rezultate, chiar și în condiții dificile.
PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi- scăderea deficitului, disciplină fiscală, investiții, dacă nu apar joburi în industrie, agricultură, IT și energie, atunci vom corecta cursul.
Doamnelor și domnilor,
Dacă vrem ca această majoritate politică să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot: din SUA, din Orientul Mijlociu sau din Asia. Capitalul serios nu se teme de granițe, ci de indecizie și lipsă de viziune.
Criteriile noastre sunt clare: tehnologie și capacități noi de producție aici ca să ajutăm capitalul românesc, locuri de muncă bine plătite pentru români, transfer de know-how și respectarea interesului național, aici, în România.
De aceea, acest Program va cuprinde: credite fiscale pentru investiții, garanții de stat pentru IMM-uri, accelerarea marilor proiecte de infrastructură, energie sigură la prețuri corecte și forță de muncă calificată.
Stimați colegi,
Poziția noastră este clară. Noi nu facem politica scandalului. Nu guvernăm pe rețelele sociale ,și nu înlocuim instituțiile statului cu spectacolul străzii! Și nici nu confundăm reforma cu austeritatea.
Pentru PSD, singura politică reală este să avem rezultate pentru oameni: autostrăzi, spitale, școli, industrie și locuri de muncă bine plătite.
De aceea, când unii propun tăieri în neștire, iar alții demagogie fără responsabilitate – noi venim cu Programul de Relansare Economică.
Îi respectăm pe cei care gândesc diferit, dar respingem radicalismul steril și moralismul fără soluții. Standardul nostru e simplu: rezultate pentru oameni. România are nevoie de rezultate, nu de campanii de imagine.
De aceea, PSD nu intră în competiția claxoanelor! Vom lăsa programele pentru români și companiile românești să vorbească pentru noi!
Drumul unei coaliții de guvernare este dificil, mai ales când ai de gestionat o situație economică ce oferă puține oportunități.
Dar răspunderea guvernării ne aparține și nu putem și nu vom pune întreaga greutate pe umerii celor mulți.
Este exact momentul în care cei care au mai mult trebuie să dea mai mult! Dar este și momentul în care trebuie ca societatea să vadă că a trecut vremea privilegiilor și a sinecurilor! Iar aici vorbim și de o reformare a mentalității colective la care cu toți trebuie să contribuim!
Doamnelor și domnilor,
Știu că fiecare dintre dumneavoastră crede că face bine ceea ce face; însă oglinda în care trebuie să ne privim sunt chiar oamenii care suferă din cauza costurilor vieții.
În fața acestei oglinzi, noi cei de la PSD vrem să depășim perioada de tăieri și majorări de taxe și să venim cu investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează.
Aceasta este oglinda în care vreau să ne uităm și atunci când ne vom afla, din nou, aici, pentru a valida Programul de relansare economică.
Nu pentru aplauze, nu pentru fotografii, ci pentru a demonstra că această majoritate are și viziune, poate atrage capital și crea bunăstare ACASĂ. Numai în acest mod recâștigăm încrederea românilor. Așa se guvernează: pentru și despre români!
Așadar, să respingem moțiunile și să trecem la treabă!
Majoritatea politică rămâne o majoritate reală DOAR dacă livrează o speranță pentru viitor. Noi oferim direcția și instrumentele și ne dorim ca partenerii de Coaliție să demonstreze curajul de a le pune – alături de noi- în practică.
Românii nu mai au răbdare! România merită performanță, aici și acum!
Așadar, vă provoc să ieșim din zodia experimentelor și a circului politic ieftin!”, a transmis președintele interimar PSD Sorin Grindeanu în Parlament.
„Programul de relansare economică: credite fiscale pentru investiții, energie sigură la prețuri corecte și forță de muncă calificată. Poziția PSD este clară nu facem politica scandalului. Nu guvernăm pe rețelele de socializare și nici nu confundăm reforma cu austeritatea”
„PSD va prezenta public programul de relansare a economiei. Invit toate partidele. Nu vrem să fie doar un program PSD, ci un program național de relansare a României. Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia, pentru pig-pong politic. PSD-ul nu va fi alibiul nimănui pentru haos”.
„Vă opuneți să taxăm corect multinaționalele, vă opuneți ca spitalele private bogate, vă opuneți să plătească când transferă un pacient la stat, în mod justificat. Asta înseamnă să fii ipocrit și vă opuneți să reducem drastic membrii consiliilor din Administrație. Indignarea AUR durează cât un video pe TikTok, în Parlament apărați privilegiile.”
„Independența deciziei medicilor rămâne un drept fundamental. Responsabilizăm spitalele private. Nu e corect ca tot bugetul statului să suporte cheltuielile pentru un pacient externat înainte de vreme din spitalele private.”
„Clasa politică din România se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștigul electoral.
Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare.
Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Ele reprezintă pași importanți ai schimbării și, în același timp, o amenințare pentru populism și conspiraționism.
Am citit moțiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și de înțelegere a interesului național.
De aceea, am o rugăminte pentru colegii din opoziție: nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu, în care ”primiți” să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale. Noi venim aici cu respect și bună-credință și dăm socoteală pentru tot ceea ce facem.
Stimați colegi,
Suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect și mai respectuos cu cetățeanul. Decizii care pun România pe un drum de modernizare, echitate și prosperitate. De aceea vă rog să respingeți fiecare din moțiunile propuse de reprezentanții opoziției!
***
Discursul premierului Ilie Bolojan susținut la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiate în contextul angajării răspunderii Guvernului în Parlament asupra Proiectului de lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
[Check against delivery]
Reforma sănătății este o necesitate, iar pacienții și medicii deopotrivă resimt zi de zi problemele cronice acumulate în acest sistem.
Acordarea serviciilor sanitare este dezechilibrată, în multe zone finanțarea a fost insuficientă, în altele s-au risipit bani publici, iar calitatea a lăsat de dorit în multe locuri.
După ani de zile de amânări, Guvernul vine în fața Parlamentului cu un proiect de reformă. El nu înseamnă austeritate, ci eficiență. Nu tăieri, ci reașezare. Nu pierdere, ci consolidare. Este o reformă care pune pacientul pe primul loc, medicul în centrul deciziei și resursele acolo unde aduc sănătate reală.
Semnatarii moțiunii de cenzură se împotrivesc reformei sănătății. Ne spun doar ce nu ar fi bine, ce nu s-ar putea, dar nu reflectă vreo viziune coerentă. Dimpotrivă, obiecțiile formulate par mai degrabă critici de dragul criticilor si multe inexactități, contradicții și interpretări eronate.
Moțiunea vine cu șapte motive pentru respingerea proiectului. Ca răspuns, vă prezint șapte motive pentru care vă rog să susțineți reforma pe care am propus-o.
1. Creșterea accesului la servicii medicale
Proiectul cuprinde o serie de măsuri care sprijină pe cei mai vulnerabili să aibă acces mai rapid la servicii – fie că este vorba despre zone rurale, fie de servicii la domiciliu pentru seniori, bolnavi cronici, persoane cu dizabilități.
În moțiune se vorbește despre limitarea decontării la o singură investigație de înaltă performanță, ca și cum aceasta ar fi o barieră pusă în fața pacienților. Nicidecum. România cheltuiește astăzi banii haotic, cu investigații repetate, uneori fără justificare medicală, diagnosticul întârzie. Noua reglementare nu limitează accesul, ci îl organizează, traseul pacientului devine mai clar, iar resursele sunt utilizate pentru cei care au cu adevărat nevoie de monitorizare complexă.
2. Management profesionist în spitale și contracte pe bază de indicatori de performanță
Creștem responsabilitatea managerilor și șefilor de secții, eliminăm numirile fără concurs, aducem mai multă transparență și sancțiuni mai mari pentru a descuraja raportările fictive.
3. Plată mai corectă pentru medicii de familie
Medicina primară este stâlpul sistemului. De aceea, regândim modul de finanțare cu un model care încurajează calitatea și munca reală, nu doar listele; încurajează medicii de familie care oferă mai multe servicii pacienților.
4. Încurajăm ambulatoriul de specialitate, tocmai pentru că dorim să reorientăm pacienții din zona de spitalizare către medicina de familie și medicina de specialitate.
Din eliminarea internărilor care nu sunt necesare se pot economisi peste trei miliarde de lei, care pot fi redirecționați tot pentru servicii medicale, spre exemplu pentru medicina de specialitate. Autorii moțiunii, pe de-o parte, acuză subfinanțarea ambulatoriilor, iar pe de altă parte, recunosc faptul că finanțarea lor va crește.
5. Se schimbă mecanismul prin care asigurăm accesul la medicamente inovative, în așa fel încât să fie predictibil și fără presiune pe bugetul public. Dar, în același timp, încurajăm prescrierea de medicamente generice.
Înțeleg îngrijorările, dar precizez limpede: medicamentele inovative care nu au alternativă terapeutică nu vor fi afectate în niciun fel. În același timp, pentru prima dată după mulți ani, extindem lista de medicamente compensate și gratuite prin introducerea de noi molecule generice și biosimilare. Corectăm dezechilibrele, creștem accesul la tratamente moderne și asigurăm alternative eficiente și accesibile.
Independența deciziei medicilor rămâne un principiu fundamental. Medicul are dreptul deplin să prescrie ceea ce consideră corect pentru pacient, conform ghidurilor medicale. Nu restricționăm prescripția, ci stabilim că din fondurile Casei de Asigurări se asigură acces echitabil pentru toți pacienții.
6. Responsabilizăm spitalele private.
Dacă un pacient este externat nejustificat dintr-un spital privat și reinternat într-un spital public pentru aceeași patologie într-un interval de 48 de ore, spitalul privat trebuie să acopere costurile. Nu este corect ca tot bugetul statului să suporte cheltuielile, așa cum doresc semnatarii moțiunii.
7. Fondurile pentru spitale vor fi folosite eficient.
Alocările pentru salariile personalului din sănătate vor fi făcute în principal prin raportare la serviciile medicale asigurate pentru pacienți.
Având în vedere că parlamentarii opoziției au dorit să bifeze doar un exercițiu politic, vă rog să respingeți această moțiune plină de contradicții”, a transmis premierul Bolojan în Parlament.
Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului se reunește duminică, la ora 13:00. Pe ordinea de zi: dezbaterea și votul celor patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.
UPDATE ORA 13. Agitație mare, nervi și suspans pe holurile Parlamentului. Parlamentarii AUR, SOS și POT pot refuza să intre în sală și vor să se constate lipsa de cvorum. Liderul AUR, George Simion, îi spune lui Ilie Bolojan să amâne votul pe moțiune pentru mâine.
Parlamentarii AUR, POT și SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a declarat liderul AUR, George Simion, care cere ca dezbaterile să aibă loc luni.
O mare parte din scaunele opozitiei sunt goale. Parlamentarii au lăsat un simbol cu Avram Iancu.
AUR, SOS și POT au depus miercuri seara patru moțiuni de cenzură. Ele vizează patru din cele cinci proiecte de lege asumate de Cabinetul Bolojan în Parlament. Singurul proiect neatins de moțiune este reforma pensiilor magistraților.
Pentru ca Executivul Bolojan să cadă, opoziția are nevoie de 233 de voturi „pentru” din totalul de 465 de mandate. AUR, SOS și POT adună doar 133 de parlamentari, potrivit site-urilor Camerei Deputaților și Senatului. Practic, opoziția are nevoie de încă 100 de voturi în plus ca să treacă una dintre moțiuni.
În schimb, coaliția de guvernare are o majoritate de 311 parlamentari, împărțiți astfel:
