Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii

3 din 5 reforme asumate de cabinetul Bolojan în Parlament au rămas intacte. Vorbim aici de reforma pensiilor magistraților, unde normele tranzitorii cerute de Nicușor Dan nu s-au regăsit în forma finală, de reforma sistemului de sănătate și reforma guvernanței corporative.
Parlamentarii au depus numai puțin de 291 de amendamente la cele 5 proiecte de lege asumate de Ilie Bolojan în Parlament, defalcate astfel, potrivit Palatului Victoria:
⦁ 91 de amendamente vizează proiectul de lege privind redresarea și eficientizarea resurselor publice
⦁ 68 de amendamente depuse pe domeniul sănătății
⦁ 31 de amendamente la reforma pensiilor magistraților
⦁ 43 de amendamente privind guvernanța corporativă
⦁ 58 de amendamente în privința eficientizării autorităților administrative autonome
Practic, amendamente au suferit doar reforma gestionată de Ministerul Finanțelor, ce privește eficientizarea resurselor publice, și proiectul eficientizării unor autorități publice autonome.
Ce modificări a suferit pachetul II
Iată lista principalelor amendamente acceptate de premier:
1) Proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
- Până la 30 octombrie 2025 conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta un raport cu noua organigramă a autorităţilor;
- Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor administrative, până la 1 ianuarie 2026.
- Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime;
- Autoritățile autonome vor publica pe site-ul propriu organigrama, nivelul remunerațiilor și indemnizațiilor totale aferente calității de membru al Consiliului/Comitetului și grilele de salarizare ale personalului.
2) Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Veteranii de război, văduvele acestora, persoanele persecutate din motive politice, etnice și rasiale, prizonierii, persoanele deportate vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădire și teren și pentru un mijloc de transport
- Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de la 0,3% la 0,9%.
- În cazul autovehiculelor electrice, impozitul pe mijlocul de transport va fi redus de la 80 de lei pe an, la 40 de lei pe an.
- Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri mai mari de 50 mil. euro rămâne în vigoare;
Reforma administrației locale, motiv de tensiuni în coaliție
Reforma administrației a creat tensiuni în coaliție în ultimele zile. Deși inițial prevăzută în pachetul 2, ea a fost scoasă în ultima clipă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri. Nici după coaliția de duminică, unde Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, reforma administrației nu s-a regăsit în proiectele asumate de guvernul Bolojan în Parlament.
Marți, Nicușor Dan a mediat conflictul într-o ședință cu liderii coaliției de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor Gândul, s-a stabilit să se înființeze un grup de lucru la nivel tehnic format din Cseke Attila, Marian Neacșu și Cătălin Predoiu care să definitiveze reforma administrației locale.