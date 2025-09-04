Prima pagină » EXCLUSIV » Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii

Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii

04 sept. 2025, 14:00, EXCLUSIV
Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii

Dacă primul pachet fiscal, cu creșterea TVA la 21% și a accizelor, a lovit direct în buzunarele românilor, al doilea pachet era anunțat ca fiind cel care „demolează” sinecurile din instituțiile statului. În realitate, surpriza este că tot cetățeanul și companiile duc greul, pentru că reforma administrației locale, piesa centrală din discursul lui Ilie Bolojan, a fost scoasă în ultimul moment de pe ordinea de zi a Guvernului.

Premierul a început cu reforma de jos în sus, de la cetățean la stat – deși promitea o reformă prin care să fie reduse posturile din administrațiile locale. După discuții intense cu reprezentanții Asociației Municipiilor și ai Uniunii Consiliilor Județene, la ședința de guvern de vineri, capitolul a fost scos, pe fondul neînțelegerilor din coaliție privind forma finală a reducerilor de personal.

Așa se face că, din tot pachetul II, singurele măsuri care vizează aparatul de stat sunt cele privind eficientizarea unor autorități administrative autonome precum ANCOM, ANRE și ASF. Concret, acolo se reduc posturile de specialitate cu 10% și cele de suport cu 30%, potrivit amendamentelor adoptate la actul normativ asumat în Parlament.

La insistențele USR, premierul a acceptat și un amendament prin care îngheață bonusurile șefilor din companiile autonome până în 2028. O măsură mai degrabă simbolică, dar care oferă măcar senzația că s-a tăiat ceva din privilegiile sinecurilor.

Bâlbe la Palatul Victoria pe impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor

Cea mai notabilă bâlbă guvernamentală rămâne, însă, saga impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). Vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța eliminarea taxei de 1% pentru companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

„Una dintre cele mai importante măsuri din acest pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companiile străine și cele românești. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile (…) pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii”, explica vineri Nazare. (detalii AICI)

Doar că, la trei zile distanță, aceeași taxă reapare, în urma unui amendament PSD acceptat de premier.

„Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an și nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați”, transmitea Palatul Victoria după ședința de luni.

Vezi amendamentele PSD – AICI

Un joc de-a v-ați ascunselea fiscal, care ridică semne de întrebare pentru investitori. Ce mai rămâne valabil din declarațiile guvernului de la o zi la alta?

Taxa pe marile averi, introdusă peste noapte

Pe lângă bâlba cu IMCA, pachetul II a venit cu o surpriză în plus. Introducerea peste noapte a taxei pe lux. Practic, impozitele pentru casele de peste 500.000 de euro și mașinile mai scumpe de 75.000 de euro au fost triplate, de la 0,3% la 0,9%. Amendamentul, venit din partea PSD, a fost acceptat imediat de premierul Bolojan și inclus în forma finală a actului normativ. (detalii AICI)

Câte amendamente au fost depuse la cele 5 proiecte de lege

3 din 5 reforme asumate de cabinetul Bolojan în Parlament au rămas intacte. Vorbim aici de reforma pensiilor magistraților, unde normele tranzitorii cerute de Nicușor Dan nu s-au regăsit în forma finală, de reforma sistemului de sănătate și reforma guvernanței corporative.

Parlamentarii au depus numai puțin de 291 de amendamente la cele 5 proiecte de lege asumate de Ilie Bolojan în Parlament, defalcate astfel, potrivit Palatului Victoria:

91 de amendamente vizează proiectul de lege privind redresarea și eficientizarea resurselor publice
68 de amendamente depuse pe domeniul sănătății
31 de amendamente la reforma pensiilor magistraților
43 de amendamente privind guvernanța corporativă
58 de amendamente în privința eficientizării autorităților administrative autonome

Practic, amendamente au suferit doar reforma gestionată de Ministerul Finanțelor, ce privește eficientizarea resurselor publice, și proiectul eficientizării unor autorități publice autonome.

Ce modificări a suferit pachetul II

Iată lista principalelor amendamente acceptate de premier:

1) Proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

  • Până la 30 octombrie 2025 conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta un raport cu noua organigramă a autorităţilor;
  • Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor administrative, până la 1 ianuarie 2026.
  • Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime;
  • Autoritățile autonome vor publica pe site-ul propriu organigrama, nivelul remunerațiilor și indemnizațiilor totale aferente calității de membru al Consiliului/Comitetului și grilele de salarizare ale personalului.

2) Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

  • Veteranii de război, văduvele acestora, persoanele persecutate din motive politice, etnice și rasiale, prizonierii, persoanele deportate vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădire și teren și pentru un mijloc de transport
  • Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de la 0,3% la 0,9%.
  • În cazul autovehiculelor electrice, impozitul pe mijlocul de transport va fi redus de la 80 de lei pe an, la 40 de lei pe an.
  • Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri mai mari de 50 mil. euro rămâne în vigoare;

Reforma administrației locale, motiv de tensiuni în coaliție

Reforma administrației a creat tensiuni în coaliție în ultimele zile. Deși inițial prevăzută în pachetul 2, ea a fost scoasă în ultima clipă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri. Nici după coaliția de duminică, unde Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, reforma administrației nu s-a regăsit în proiectele asumate de guvernul Bolojan în Parlament.

Marți, Nicușor Dan a mediat conflictul într-o ședință cu liderii coaliției de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor Gândul, s-a stabilit să se înființeze un grup de lucru la nivel tehnic format din Cseke Attila, Marian Neacșu și Cătălin Predoiu care să definitiveze reforma administrației locale.

Povara tot pe cetățean

Dincolo de declarațiile politice de la pupitrul Palatului Victoria, pachetul doi nu a livrat reforma pe care Bolojan a promis-o. Cu administrația locală neatinsă, sinecurile intacte și bâlbe fiscale de tip „uite IMCA, nu e IMCA”, povara cade tot pe cetățeni și companii.

Foto colaj: Shutterstock

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare”
14:58
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare”
EXCLUSIV Parlamentar PSD, „PĂCĂLIT” de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură. Popa vs Chiriță: „M-ai păcălit” / „Nu suntem la grădiniță”
13:50
Parlamentar PSD, „PĂCĂLIT” de un coleg de la POT să semneze moțiunea de cenzură. Popa vs Chiriță: „M-ai păcălit” / „Nu suntem la grădiniță”
EXCLUSIV Cum s-a făcut nevăzut fiul celebrului MAFIOT Sadoveanu, asasinat la Los Angeles. Ce grupare periculoasă ar fi pus pe picioare după moartea tatălui său
07:00
Cum s-a făcut nevăzut fiul celebrului MAFIOT Sadoveanu, asasinat la Los Angeles. Ce grupare periculoasă ar fi pus pe picioare după moartea tatălui său
INTERVIU EXCLUSIV Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China”
14:12
Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China”
BREAKING NEWS Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
12:57, 03 Sep 2025
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
EXCLUSIV Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
12:26, 03 Sep 2025
Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României”
Mediafax
Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Celebrele gemene siameze Abby și Brittany au adus pe lume un copil. Tatăl este un fost soldat american
Digi24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Prima zi de școală NU va avea loc. Un lider de sindicat a anunțat ce se va întâmpla luni, 8 septembrie, în școli
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Totul s-a terminat! Nimeni nu credea că se va ajunge aici. DESPĂRȚIREA care zguduie România! Un celebru cântăreț a spus ADIO iubirii. Reacția dură a partenerei sale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Geologia care susține munții Himalaya este încă un mister pentru oamenii de știință
FINANCIAR JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania
16:03
JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania
ACTUALITATE Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
15:56
Nicușor Dan: „Trebuie să continuăm să exercităm PRESIUNI asupra Rusiei”
EXTERNE Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”
15:49
Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”
DEZVĂLUIRI Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
15:38
Trebuie să pună ordine în finanțele țării, dar e ÎNGROPAT în datorii. Firma controlată de Nazare (95%), datorii de 1,7 milioane lei. Reacția ministrului
VIDEO Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
15:26
Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”
TRADIȚIE Botez cu SCANDAL. Gestul care l-a înfuriat pe preot. Tatăl copilului: „Calm, părinte!”
15:23
Botez cu SCANDAL. Gestul care l-a înfuriat pe preot. Tatăl copilului: „Calm, părinte!”