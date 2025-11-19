Prima pagină » Știri politice » Acord în coaliție pe reforma pensiilor magistraților: 70% din salariu și 15 ani perioada de tranziție – SURSE

Acord în coaliție pe reforma pensiilor magistraților: 70% din salariu și 15 ani perioada de tranziție – SURSE

19 nov. 2025, 10:40, Știri politice
Acord în coaliție pe reforma pensiilor magistraților: 70% din salariu și 15 ani perioada de tranziție - SURSE

Liderii partidelor au ajuns la un acord privind legea pensiilor magistraților, spun surse politice pentru Gândul. Pensia va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani. Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor.

Proiectul de lege ar urma să fie trimis joia viitoare la Parlament pentru fi adoptat înainte de 28 noiembrie, data prevăzută în PNRR. Prin depășirea termenului Comisiei Europene, România riscă să piardă 231 de milioane de euro.

Reforma pensiilor magistraților, blocată de mai bine de 3 luni

Tema reformei pensiilor magistraților a devenit, de mai bine de 3 luni, „mărul discordiei” în Coaliție, dar și la Cotroceni.

Proiectul inițial, pe care a insistat premierul Ilie Bolojan, de reformă a pensiilor magistraților, a picat săptămânile trecute la CCR. Deși legea pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament a fost declarată neconstituțională pe lipsa avizului obligatoriu al CSM, problema e conținutul legii. Magistrații – alături de o parte din judecătorii CCR – resping ideea ca pensia să fie doar 75% din ultimul salariu și durata perioadei de tranziție până la pensionarea la 65 de ani.

