Prima pagină » Știri politice » Adrian Câciu și Gabriela Horga s-au certat în direct la TV/ Câciu: Dacă Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat Cîțu

Adrian Câciu și Gabriela Horga s-au certat în direct la TV/ Câciu: Dacă Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat Cîțu

04 sept. 2025, 21:52, Știri politice
Adrian Câciu și Gabriela Horga s-au certat în direct la TV/ Câciu: Dacă Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat Cîțu

Scandal între deputatul Adrian Câciu (PSD) și senatoarea Gabriela Horga (PNL) în direct la Digi24. Cei doi s-au contrat dur pe tema deficitului bugetar, dobânzilor plătite de stat și reformelor fiscale.

Dezbaterea despre deficit a  degenerat în acuzații și jigniri între membrii a două partide aflate în coaliția de guvernare. Gabriela Horga a vorbit despre creșterea TVA la 21% în HoReCa după analiza din octombrie:

„Este importantă analiza din octombrie – nivelul încasărilor – dacă Pachetul 1 și Pachetul 2 vor ajunge la efectele estimate. Pachetul 1 are efect estimat de 6,7 -6,9 miliarde de lei, 3,7 partea de redresare și reorganizare fiscală. Rămâne de văzut dacă execuția bugetară și nivelul încasării veniturilor vor ajunge la nivelul efectelor scontate.  Cel mai probabil, în urma acestei analize, va exista o analiză în cadrul Coaliției”, a spus Gabriela Horga.

Adrian Câciu, care a scris pe rețelele de socializare „Hai să lucrăm la stimularea economiei, nu să cântăm prohodul la TV sau pe rețelele sociale”, a comentat:

„Am făcut o analiză pe datele publice. Așteptăm datele la 7 luni pentru că toată lumea vorbește despre dezastru și apocalipsă. Într-adevăr, sunt necesare o serie de măsuri de consolidare fiscală. De fapt, ele sunt structurale. Nu sunt pentru anul acesta sau pentru repararea unui deficit conjunctural, ci pentru ceea ce înseamnă o sustenabilitate a finanțelor publice pe termen mediu și lung. Nu stăm rău. Avem într-adevăr un derapaj la cheltuielile cu dobânzi. Noi i-am recomandat ministrului de Finanțe să nu mai facă răscumpărări anticipat de bonduri, pentru că asta înseamnă o cheltuială în plus. Ne-am împrumutat la 8 și răscumpărăm la 7,6. Nu, nu e cine știe ce economie, problema e că plătești dobânda în avans. Iei bani care poate erau mai necesari în zona socială sau în sectorul de investiții”.

Despre împrumuturile din ultimii 10 ani , fostul ministru de Finanțe a spus:

„Sunt trei mari vârfuri- primul pe începerea războiului din Ucraina, cu dobânzi de 7% undeva la 9,5%, după care am avut o temperare, la 6,8%. Avem anul ăsta două sincope pe care le-am admonestat public, pentru că nu ar trebui să le mai avem fiindcă ne costă.  Am avut o demisie în primăvară, a premierului (Ciolacu), am avut un urcuș al dobânzilor, asta înseamnă o instabilitate politică, și am avut această amenințare a premierului (Bolojan) cu demisia”.

Momentul când discuția a degenerat

Gabriela Horga: „Asta nu era o amenințare domnule Câciu”.

Adrian Câciu: „Eu nu fac replici cu membrii PNL. Dacă am discuția cu domnul prim-ministru Bolojan sau cu președintele PNL”.

Gabriela Horga: „Păi avem discuția în spațiul public”.

Adrian Câciu:„Păi ar trebui să vă pricepeți puțin și la dobânzi, doamna Horga”

Gabriela Horga: „Eu cred că mă pricep mai bine ca dumneavoastră pentru că nu am avut două mandate încununate cu eșec”.

Adrian Câciu:   „Am depășit momentul acesta”.

Gabriela Horga:  „Nu, nu l-am depășit. Cât timp credeți   dumneavoastră că un prim-ministru care spune că va rămâne prim-ministru pentru a putea face reformele necesare, pe care voi le blocați, și de aceea creezi dobânzile nu pentru că ați făcut reforme la timp, ci pentru că nu ați fost angajați în acele reforme niciodată. Este incorect să dați vina chiar cei care ați provocat acest DEFICIT și să dați vina pe cei care încearcă să repare”.

Adrian Câciu: Doamna Horga, cine era ministrul de finanțe anul trecut? Era cumva Boloș?”

Gabriela Horga:  „Cine era prim-ministrul anul trecut? Dumneavoastră trebuie să vă asumați vina asupra contractării și dumneavoastră la care v-ați împrumutat cât ați fost ministrul de finanțe fără să arătați cu degetul și trebuie să vă asumați acum că trebuie să facem aceste reforme. Nu ați gestionat bine, inclusiv reforma în administrație”.

Adrian Câciu susține că se simte responsabil pentru că nu a avut toate „elementele de rezervă financiară”:

Adrian Câciu:„Dacă doamna Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat mie Guvernul Cîțu. Mi-a lăsat 1 miliard de euro în buffer, cu datorii de 5 miliarde de euro  scadente în decembrie, la o lună de zile. A început războiul. Ascultați până la capăt o lecție de economie.  Am început guvernarea cu domnul Ciucă m-am înțeles că vom avea o rezervă valutară de 16 miliarde de euro. Așa a rămas cu Boloș, cu portofoliu de la 1 miliard de euro rezervă  și o să vedeți că dobânzile au scăzut de la 9,5 la 6,8. Așa le-am lăsat. Am avut un război la graniță. Dar dacă sunteți agresivă, n-aveți decât. Dar vă demonstrez cu pixul că ne-am făcut treaba. Am guvernat cu Ciucă și cu PNL la masă, am făcut împreună când lucrurile erau grele pentru România”. 

Gabriela Horga: „Ați promis comasări de instituții, care nu s-au făcut nici azi”.

Adrian Câciu: „Doamna Horga, vă rog eu frumos, dacă mai mințiți mult, vă expun public. Eu tocmai îl lăudăm pe Bolojan și doamna Horga mă agresează, mă provoacă. Știe să citească?”

Sursa Foto: Digi24

Autorul recomandă: Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”

Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 septembrie 2025. Confesiuni (I)
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Vitamina care ar putea să încetinească îmbătrânirea
ALERTĂ Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
23:02
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
22:35
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
EXTERNE Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
22:28
Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
22:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 septembrie, de la ora 15.00
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00
VIDEO Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea
21:25
Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea