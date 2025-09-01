Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”

Demisia premierului, în ședințele de coaliție, a devenit o batistă în care Ilie Bolojan și-a suflat de prea multe ori nasul ca să mai fie luat în serios de partenerii de negociere din celelalte partide. Deputatul PSD, Adrian Câciu, crede că „a fost o chestiune spusă, probabil, la nervi. Știți cum e, în ședințele de coaliție.”

„Nu cred în mitul lui Făt Frumos”, spune deputatul social-democrat Adrian Câciu, atunci când Ilie Bolojan amenință cu demisia dacă reforma administrativă va fi una doar de formă și nu de fond. În plus, coaliția poate merge înainte și fără acesta, mai ales că salvarea României n-a venit niciodată de la un singur om.

” Vă dați seama, ședințele de coaliție, știți cum e. Am asistat la atâtea ședințe de coaliție, mai sunt și nervi, mai sunt și astfel de situații în care se spun lucruri mai de genul acesta. Știți că eu nu prea îl laud pe domnul Bolojan. Este un om rațional. Asta a fost o chestiune spusă probabil la nervi. Lucrurile sunt mai complexe decât atât”, a spus Câciu, luni, la Parlament.

Prin urmare, dacă Ilie Bolojan și-ar duce gestul până la capăt și ar demisiona, salvarea ar veni tot de la coaliție, pentru că „nu există un om care să salveze România doar de unul singur”.

„Reformele acestea le face coaliția. Nu Popescu, nu Ionescu, nu Bolojan, nu Câciu, nu Grindeanu. Această coaliție își asumă aceste reforme, care nu sunt deloc unele care să atragă simpatia publică. Acuma, să nu ne închipuim că stă totul într-un om. Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos. România întotdeauna a fost salvată din solidaritatea pe care a avut-o între popor, între clasa politică. Atunci când s-au unit toți. Era și domnul Cîțu, care era singurul care salva. Nu există un om care să salveze România doar de unul singur și nu poate face nimeni de unul singur.”

