Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți

„Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți”, a declarat la finalul ceremoniei de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu fostul premier Adrian Năstase.

Adrian Năstase a spus că Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru România, într-un moment foarte dificil.

„Unii poate îi văd doar defectele, ații îi văd doar calitățile. Dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii ’90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care el le-a realizat împreună cu o generație de tranziție. Misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care, poate, nu au ieșit așa cum ne așteptam. (…) Îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Știu că acum sună puțin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred totuși că avem nevoie de un efort, așa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forțe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune, și care să încerce să găsească soluții pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate, și eu cred că ar trebui totuși să facem un efort, în primul rând să nu privim în urmă, ci să privim în viitor”, a declarat fostul premier.

El a adăugat că organizarea ceremoniei a fost „foarte bună”.

„Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. (…) Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți, nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea de istoria României, peste care am trecut, aș spune eu, cu bine. Sunt oarecum subiectiv, pentru că ultimii ani am traversat printr-un deșert care ne-a adus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici, genul de Ion Iliescu”, a mai spus Adrian. Năstase.

AUTORUL RECOMANDĂ: