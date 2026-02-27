Prima pagină » Știri politice » Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării

27 feb. 2026, 14:48
Vineri, un vagon USR plin de „eminențe” s-a îndreptat spre Sibiu, spre congresul partidului. În descrierea pozei postate pe Facebook, fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu glumea cu mândrie: „Un vagon USR spre congresul de la Sibiu. Weekendul ăsta avem de muncă la statut.” O imagine optimistă, dar pe fundalul căreia se profilează… mai multe semne de întrebare, în special despre „statutul” academic al protagoniștilor din vagon.

Pentru că, dincolo de entuziasmul de excursie politică și de poza de grup cu zâmbete largi, trenul pare să fi adunat laolaltă două dintre cele mai comentate CV-uri din ultimul an.

Moșteanu, ministrul Apărării cu diplome false

Moșteanu, parlamentar și fost ministru al Apărării (iunie–noiembrie 2025) în guvernul Bolojan, s-a trezit în centrul unui scandal legat de studiile sale. În urmă cu câteva luni, presa a dezvăluit că un prim CV oficial al lui Moșteanu (folosit în 2015–2016, când era consilier în Ministerul Transporturilor) includea o diplomă de la Universitatea Athenaeum la care instituția însăși a spus că nu a fost niciodată student, iar specializarea menționată nici măcar nu exista acolo în perioada indicată.

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, este răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, președinte al Senatului Universității Athenaeum, pentru cei de la Libertatea.

Ulterior, Moșteanu a recunoscut că „într-un CV făcut în 2016, în viteză, a rămas o greșeală care mă jenează” și și-a publicat diploma de licență de la Universitatea Bioterra, obținută abia în 2015, la peste 20 de ani după ce ar fi început studiile universitare.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, spunea Moșteanu atunci.

PSD și AUR i-au cerut demisia, acuzându-l că „a mințit în acte oficiale ale statului român” și și-ar fi rescris biografia „după cum îi convenea”.

În aceeași garnitură, prefectul „cofetar”

Lângă Moșteanu în poza spre Sibiu se află Andrei Nistor, prefectul Capitalei. Și-a construit și el o poveste ceva mai ieșită din comun, deși nu la fel de mediatizată.

În octombrie 2025, Nistor a fost numit prefect al Bucureștiului. Ca orice demnitar, trebuie să aibă studii universitare. În CV-ul oficial, el arată că și-a luat licența la Universitatea Ecologică, într-un program de Științe Economice, Finanțe și Bănci, dar examenul de licență a fost susținut de fapt cu ani întârziere, iar diploma a fost eliberată oficial abia în septembrie 2025, pe muchie de cuțit înainte de numire.

Între timp, în trecutul său a figurat și un certificat de patiserie franceză — ceea ce i-a adus porecla de „prefectul patiser” în unele comentarii online și în presă locală, deși nu a folosit explicit acel certificat pentru a-și justifica cariera administrativă.

Prefectul Bucureștiului a susținut BAC-ul în sesiunea august-septembrie 2006, la disciplinele Limba Română oral (nota 9), Limba Engleză (nota 10), Limba Română scris (nota 5), Matematică (nota 7,30), Informatică (nota 8,80) și Educație Fizică (nota 8). Media generală a fost 8,01. Și-a scos diploma de licență abia în septembrie 2025.

