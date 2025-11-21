Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat vineri, de jurnaliști, despre acuzațiile de manipulare a alegerilor lansate de Cătălin Drulă, în urma sondajelor ce-l clasează cu șanse minime la PMB. Liderul de la Cotroceni a menționat că preocuparea sa principală, în ceea ce privește Capitala, este eliminarea mafiei imobiliare și a evitat, astfel, un răspuns concret. Întrebat despre subvențiile acordate partidelor din bugetul statului pentru campanii electorale, acesta a argumentat că un astfel de fenomen „este potrivit” deoarece „au scăzut numărul de sacoșe cu bani, care se duceau către partide și care cereau contrafavoruri”.

”Eu sunt un bucureştean care are un vot şi sunt un fost primar care, evident, s-a preocupat de oraşul ăsta şi şi-ar dori ca investiţiile să continue şi şi-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze, cam astea sunt preocupările mele legate de București”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat despre alegerile din Capitală şi o retragere a candidatului USR, Cătălin Drulă, din cursă.

Întrebat despre stabilirea unui cuantum concret, în ceea ce privește subvențiilor de la stat acordate partidelor, liderul de la Cotroceni a declarat că suma va fi stabilită odată cu legea bugetului național.

„De principiu, faptul că partidele au o subvenție de la buget este potrivit pentru că, din momentul în care partidele au avut acces la subvenții au scăzut numărul de sacoșe cu bani care se duceau către partide și care cereau contrafavoruri. Mai departe, cuantumul, trebuie să avem o discuție față de cum funcționează economia națională, de cât este acest cuantum, cât dăm partidelor. Cât din banii ăștia se pot duce spre…. Cuantumul va avea loc odată cu legea bugetului național”, a transmis Nicușor Dan.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului: