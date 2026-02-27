Prima pagină » Știri politice » Vicepremierul Oana Gheorghiu caută pe Facebook candidați pentru Consiliul de Administrație al noii companii Carpatica Feroviar

Ruxandra Radulescu
27 feb. 2026, 15:34, Știri politice
Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat chiar pe pagina de Facebook un anunț de angajare pentru noua companie de stat Carpatica Feroviar, o alternativă la CFR Marfă, care a dat faliment. Funcția se referă la o poziție de vârf, mai exact cea de membru în Consiliul Administrației. 

Selecția pentru membrii Consiliului de Administrației a companiei Carpatica Feroviar se face chiar pe pagina de Facebook, după cum arată și postarea vicepremierului Oana Gheorghiu. Deși este vorba de un post ce implică responsabilități importante, acest aspect nu l-a oprit pe vicepremierul lui Bolojan să rezulte la o metodă lipsită de profesionalismul aferent funcției, sub pretextul „transparenței”.

Oana Gheorghiu acuză că, în trecut, selecția membrii consiliilor de administrație din cadrul companiilor de stat, se făcea prin metode ilicite.

„Ce am de făcut ca membru al guvernului e o bătălie grea, dar nu imposibilă, câtă vreme nu o duc singură. Ca să schimbăm în mod real modul de gestionare a companiilor de stat, e nevoie să vă implicați și voi, cetățenii. Am să vă spun cum.

Până de curând, locurile din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat se ocupau la telefon sau din pixul cuiva, nu prin competență, ci prin relații. Acum, legea elimină aceste practici. Odată cu modificarea OUG 109, pozițiile din Consiliile de Administrație trebuie scoase la selecție publică, pe bază de criterii de competență.

Dacă acest pas este transpus în practică în mod real, atunci impactul său va fi enorm în sistem. Știu că mulți dintre voi sunteți sceptici. Și înțeleg de ce. Reflexele vechi se schimbă greu. De exemplu, anunțurile pentru angajarea membrilor CA există, dar sunt publicate discret, acolo unde puțini le găsesc (vedeți linkul din primul comentariu- care e de fapt un document pe care trebuie să-l descărcați)”, precizează Oana Gheorghiu pe Facebook.

„În felul acesta vom ajuta împreună ministerele să facă acest proces cu adevărat transparent”

Vicepremierul consideră că, prin publicarea anunțului de angajare pe pagina de Facebook, va găsi profesioniști cu adevărat competenți și va evita ca noua companie să aibă soarta CFR Marfă, care a dat faliment.

„De aceea, împreună cu colegii mei ne-am propus să monitorizăm constant anunțurile de selecție pentru CA-urile companiilor de stat și să le aducem în atenția voastră, aici. De aici, vă rog să le preluați și voi, pentru că fiecare poate să aibă în cercul său de cunoscuți oameni cu competențe și dornici să se implice pentru a aduce managementul de calitate și în companiile de stat.

În felul acesta vom ajuta împreună ministerele să facă acest proces cu adevărat transparent și să deschidem ușa către oameni competenți și independenți.
Singurul mod real în care se schimbă o companie de stat este dacă în fruntea ei ajung oameni care știu ce fac și răspund pentru rezultatele companiei, nu pentru loialități politice.

Începem azi cu Carpatica Feroviar România, care caută membri în Consiliul de Administrație. Dacă ești specialist în transport feroviar, finanțe, guvernanță corporativă, management sau juridic: Aplică! Dacă nu ești tu, dar știi pe cineva potrivit, trimite-i acest mesaj.

Carpatica Feroviar e noua companie publică de transport feroviar de marfă, creată după ce CFR Marfă a ajuns în faliment, din cauza unui management neperformant, a deciziilor politice și a unui Consiliu de Administrație care nu a răspuns niciodată pentru rezultate, așa cum arată rapoartele Curții de Conturi.

Tocmai de aceea e crucial ca această nouă companie să funcționeze pe alte baze, încă de la început
Fiecare candidatură profesionistă depusă este o victorie reală pentru România, oricât de mică ar părea. Și victoriile mici, adunate, schimbă lucrurile. V-o spun din experiență”, conchide Oana Gheorghiu.

FOTO: Mediafax/Facebook

