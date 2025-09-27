Prima pagină » Știri politice » Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală

Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală

Olga Borșcevschi
27 sept. 2025, 11:23, Știri politice
Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine cu doua zile înainte de scrutin şi după ce aceeaşi instituţie anunţase cu câteva ore mai înainte că scoate din cursa electorală un alt partid considerat pro-rus, „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Patriotic, favoritul din rândurile opoziţiei.

Decizia Comisiei Electorale a fost luată ca urmare a examinării sesizărilor depuse de către Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliţie Orhei, Inspectoratul Naţional de Investigaţii, Direcţia de Poliţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi a informaţiei prezentate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, precizează CEC într-un comunicat.

Motivele invocate ţin de folosirea fondurilor financiare şi materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea mijloacelor financiare din străinătate, oferirea de bani, bunuri, prestări de servicii sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile electorale. De asemenea, partidul „Moldova Mare” este suspectat de participare în cadrul unui bloc electoral menit să ofere un „camuflaj” reprezentanţilor unor partide politice ale căror activitate a fost limitată ca urmare a recunoaşterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituţional.

Decizia poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Chișinău, cu excepția zilei alegerilor

„Consider că aceste acțiuni sunt tendențioase, contrar normelor legale naționale și internaționale. Ce ați făcut astăzi în ședință este o condamnare publică. Și CEDO a condamnat astfel de practici. Vă îndepliniți cu loialitate credința față de partidul de guvernământ. Cu siguranță decizia va fi anulată și cred că instanța de apel va lua o decizie legală. Cred că cei de la guvernare o să vă îmbrățiseze cald, iar poporul o să vă judece”, a spus Victoria Furtună.

Victoria Furtună a cerut inițial recuzarea de la ședință a președintei CEC, Angelica Caraman; vicepreședintelui CEC, Pavel Postică, dar și membrelor CEC, Tatiana Barbăroșie și Rita Lefter-Simașco. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Mai târziu, Victoria Furtună a cerut recuzarea membrilor CEC de la ședință: Angelica Caraman, Pavel Postică, Dana Munteanu, Rita Lefter-Simașco, Mircea Catarău, Tatiana Barbăroș, propunere care la fel nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Victoria Furtună a intrat în lupta electorală cu sloganul „Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!”. Partidul său a fost relansat în luna martie 2025. Acesta a fost înregistrat în 2007, fiind iniţial denumit „Mişcarea politică Pentru Neam şi Ţară”, dar şi-a schimbat denumirea în 2020. Anunţul despre relansarea formaţiunii a fost făcut de către Victoria Furtună la doar câteva zile după ce ea a apărut într-o fotografie cu ambasadorul agreat al Rusiei la Chişinău în care se vedea portretul lui Putin pe fundal, scrie Ziarul de Gardă.

Foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 REVENDICĂRI
10:13
Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 REVENDICĂRI
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
GALERIE FOTO ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
07:45
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
POLITICĂ Ponta, victima unei FARSE a doi ruși. A crezut că vorbește cu un fost președinte ucrainean. Fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături
21:59
Ponta, victima unei FARSE a doi ruși. A crezut că vorbește cu un fost președinte ucrainean. Fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
EXTERNE Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
16:31
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Cele mai scumpe sortimente de carne din lume. Gustul e fabulos, prețurile sunt uriașe
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Toți regretă că nu au acționat la timp? ULTIMUL MESAJ PUBLIC transmis de Ioana Popescu înainte să moară. Internauții au făcut legătura cu un DETALIU TULBURĂTOR. Nimeni nu l-a luat în serios
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Este adevărat că ai nevoie de 10.000 de ore de practică pentru a deveni expert într-un domeniu?
MEDIU ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
12:22
ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
ACTUALITATE Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”
12:01
Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”
VIDEO Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”
11:01
Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
11:00
Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
ACTUALITATE Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
10:45
Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
EXTERNE Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin
10:29
Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin