15 oct. 2025, 17:56, Știri politice
Alegerile, pe un „butoi cu pulbere”. Ca să se „calmeze” liderii coaliției, Emanoil Ungureanu (USR) este dispus să își retragă plângerea penală împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului Cătălin Predoiu

Deputatul USR, Emanoil Ungureanu, care a urcat tensiunea în coaliție și a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe abuz în serviciu, din cauza nerespectării termenului legal de organizare a alegerilor locale în București – este dispus să facă un pas în spate.

Ca să atenueze supărarea din coaliție generată de demersul său, Emanoil Ungureanu (USR) a declarat, în această după amiază, în exclusivitate pentru Gândul că își va retrage plângerea penală, posibil mâine sau „când Guvernul condus de Ilie Bolojan va respecta legea”.

Ungureanu: „Am nu numai o speranță, am și informații (…) Îl admir pe Bolojan, sunt fanul lui, dar trebuie să respecte legea”

Speranța mea este că se va întâmpla asta. Am nu numai o speranță, am și informații. Dacă Guvernul își respectă această promisiune, îmi voi retrage plângerea penală, voi face demersul prin e-mail la Parchet iar totul va rămâne fără obiect. Plângerea este făcută oricum „in rem”, împotriva tuturor instituțiilor și autorităților care trebuiau să respecte legea. (…) A fost depășit cu mult termenul constituțional și legal. (…) Îl admir pe Bolojan, sunt fanul lui, dar trebuie să respecte legea. Dacă se fixează data alegerilor în București, plângerea nu mai are obiect, o retrag în secunda unu”, a declarat Ungureanu pentru Gândul.

Demersul lui Emanoil Ungureanu (USR) a agitat în ultimele zile spiritele în interiorul coaliției de guvernământ.

Liderii PNL s-au arătat revoltați că partenerii lor din USR au ajuns să le facă plângeri penale la Parchetul General, pe nerespectarea termenului legal de declanșare a alegerilor, în condițiile în care o parte din aceștia cochetau cu ideea unui candidat comun al celor 2 partide pentru Primăria Generală a Bucureștiului.

„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul

Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”

